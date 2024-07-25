ВИДЕО | Картонные кровати-антисекс вернулись на Олимпийские игры. Спортсмены тестируют спальные места в Париже

Впервые картонные кровати появились на прошлой Олимпиаде в Токио и быстро стали мемом. По официальным причинам так организаторы Игр хотели свести интимные отношения между спортсменами на нет (по слухам – попросту сэкономить). Видимо, такими же доводами руководствовались и во Франции. К тому же такие кровати сделаны из 100%-ных переработанных материалов.

Участники Игр заселились в апартаменты Олимпийской деревни в Париже и первым делом проверили кровати – вместо привычных спальных мест оказались картонные. Мексиканская спортсменка София Рейносо, которая участвует в соревнованиях по гребному спорту, подтвердила это:

— Кровати, правда, из картона?

— Да.

Спортсмены вовсю снимают обзоры на их спартанские жилища и кровати. Гимнаст Джо Фрейзер обратил внимание и на матрасы. Оказалось, что они сделаны из неизвестного материала, который атлет сравнил с желе.

Скейтбордист Брендон Вальяло провел тест-драйв картонной кровати и попрыгал на ней. От нескольких резких движений кровать не сломалась.

Некоторые спортсмены недовольны, потому что кровати оказались очень жесткими и на них неудобно спать.

Как и несколько лет назад во время Олимпиады в Японии, пользователи Сети недоумевают, почему спортсмены мировой величины должны ночевать в таких условиях. Комментаторы переживают, не будет ли у участников игр проблем со сном и болей в спине.