ВИДЕО | Картонные кровати-антисекс вернулись на Олимпийские игры. Спортсмены тестируют спальные места в Париже
Спортсмены со всего мира прибывают в Париж на Олимпиаду-2024 и теперь показывают фанатам жилищные условия. Власти Франции выдали участникам Игр кровати из картона, выяснил Kursiv LifeStyle. На видео проводят тест-драйв необычных спальных мест.
Впервые картонные кровати появились на прошлой Олимпиаде в Токио и быстро стали мемом. По официальным причинам так организаторы Игр хотели свести интимные отношения между спортсменами на нет (по слухам – попросту сэкономить). Видимо, такими же доводами руководствовались и во Франции. К тому же такие кровати сделаны из 100%-ных переработанных материалов.
Участники Игр заселились в апартаменты Олимпийской деревни в Париже и первым делом проверили кровати – вместо привычных спальных мест оказались картонные. Мексиканская спортсменка София Рейносо, которая участвует в соревнованиях по гребному спорту, подтвердила это:
— Кровати, правда, из картона?
— Да.
Спортсмены вовсю снимают обзоры на их спартанские жилища и кровати. Гимнаст Джо Фрейзер обратил внимание и на матрасы. Оказалось, что они сделаны из неизвестного материала, который атлет сравнил с желе.
Скейтбордист Брендон Вальяло провел тест-драйв картонной кровати и попрыгал на ней. От нескольких резких движений кровать не сломалась.
Некоторые спортсмены недовольны, потому что кровати оказались очень жесткими и на них неудобно спать.
Как и несколько лет назад во время Олимпиады в Японии, пользователи Сети недоумевают, почему спортсмены мировой величины должны ночевать в таких условиях. Комментаторы переживают, не будет ли у участников игр проблем со сном и болей в спине.