ВИДЕО | Королеву Дании Мэри сбил скутер прямо во время королевского визита

Ее Величество приветствовала поклонников в столице страны Нууке, когда ее сбил скутер, которым управлял пожилой мужчина. Видео инцидента, произошедшего еще в начале месяца, только сейчас первым показало датское информационное агентство Ekstra Bladet, после чего оно разлетелось по сети, став вирусным. Дворец подтвердил, что подобное действительно имело место во время поездки.

От удара Ее Величество упала, но быстро поднялась. Пожилой мужчина, который управлял скутером, был шокирован случившимся не меньше других.

Король Фредерик также приветствовал поклонников поблизости, когда темно-серый скутер ударил его жену, в результате чего она потеряла равновесие. Королева вскрикнула, когда упала, и выглядела истощенной после инцидента, но сумела сохранить самообладание после того, как встала на ноги. Младшие дети королевы, принц Винсент и принцесса Жозефина, стояли всего в нескольких метрах от матери, когда все произошло.

Ее охранники среагировали и не дали скутеру проехать дальше. После инцидента водитель мототранспорта выглядел более ошеломленным, чем королева, заявив, что он „не знал, что произошло“. Пожилой мужчина объяснил, что собирался протянуть руку королеве Мэри, но вместо этого нажал на педаль газа. И полиция, и служба безопасности дворца были довольны объяснением пожилого мужчины и признали случившееся невинной ошибкой. А вот у поклонников королевы возникло немало вопросов.

По словам свидетеля ДТП, толпа была в шоке после инцидента.

„Я видел, как ей было больно, у нее сразу же появились слезы на глазах. Видимо, больно попасть под удар на такой скорости. Полиция немедленно забаррикадировала скутер и забрала королеву“, — сказал он.

„Почему кому-то позволили подобраться так близко на мотороллере?“, „Очень слабая охрана. К счастью, это казалось странным инцидентом. Надеюсь, служба безопасности примет более разумные меры“, „Я знаю, что все хотят быть рядом с ней... но, пожалуйста, немного здравого смысла“, — написали они в комментариях.