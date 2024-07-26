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26.07.2024, 09:00

ФОТО | Недурно! Платье, в котором Сирье Карис посетила Олимпийскую деревню, стоит чуть ли не как месячная зарплата

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Сирье Карис в Олимпийской деревне в Париже 25.07.2024
Сирье Карис в Олимпийской деревне в Париже 25.07.2024
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис в среду прибыли в Париж, где пробудут до воскресенья. В четверг они посетили Олимпийскую деревню, а во время визита первая леди надела творчество эстонского дизайнера

Сирье Карис, которая выглядела как греческая богиня, решила надеть платье, созданное дизайнером Лилли Яхило. Принцесса Швеции София также является большой поклонницей этого бренда и надевает творения дизайнера почти каждый месяц на важные мероприятия. Бренду отдает предпочтение и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Для Олимпийской деревни первая леди выбрала белое платье-кафтан, которое в интернет-магазине бренда Lilli Jahilo стоит 1200 евро. Рядом с объявлением о продаже отмечается, что это одно из самых популярных плиссированных изделий бренда.

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