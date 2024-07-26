26.07.2024, 09:00
ФОТО | Недурно! Платье, в котором Сирье Карис посетила Олимпийскую деревню, стоит чуть ли не как месячная зарплата(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис в среду прибыли в Париж, где пробудут до воскресенья. В четверг они посетили Олимпийскую деревню, а во время визита первая леди надела творчество эстонского дизайнера
Сирье Карис, которая выглядела как греческая богиня, решила надеть платье, созданное дизайнером Лилли Яхило. Принцесса Швеции София также является большой поклонницей этого бренда и надевает творения дизайнера почти каждый месяц на важные мероприятия. Бренду отдает предпочтение и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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