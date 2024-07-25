ВИДЕО | От этих кадров из Нарва-Йыэсуу ваше сердце разорвется на миллион частиц: смотрите, как романтично проводили закат отдыхающие

Отдыхающие, которые мгновение назад прогуливались по пляжу, замерли от волшебных звуков флейты. На фоне заката, музыка мужчины выглядела настолько волшебно, что захватил все внимание прохожих. Он играл неспешно и проникновенно, а окружающие его люди впитывали красоту звуков.

Кто-то просто замедлил шаг, кто-то встал рядом, чтобы насладиться моментом, кто-то присел на песок, чтобы замедлиться и отдохнуть.

Среди зрителей была и влюбленные пары, которые не упустили возможности пережить романтический момент на фоне заката и живой музыки. Они кружились в танце на берегу моря, под едва угасающие лучи заходящего солнца, создавая неповторимую картину нежности и любви.

В комментариях к видео в Facebook стали интересоваться, кто же этот волшебный исполнитель, который так скрасил этот вечер, а кто-то и вовсе пожалел, что не смог присоединиться и разделить атмосферу.

Прекрасный вечер, потрясающая музыка, вдохновляющий момент!