ВИДЕО | От этих кадров из Нарва-Йыэсуу ваше сердце разорвется на миллион частиц: смотрите, как романтично проводили закат отдыхающие(3)
На днях берег пляжа Нарва-Йыэсуу окутало романтикой, когда местный музыкант решил устроить настоящий концерт под открытым небом. Мужчина, изящно владеющий флейтой, сел на скамейку у моря и начал исполнять нежные мелодии, которые словно сплелись с шелестом волн и шепотом ветра.
Отдыхающие, которые мгновение назад прогуливались по пляжу, замерли от волшебных звуков флейты. На фоне заката, музыка мужчины выглядела настолько волшебно, что захватил все внимание прохожих. Он играл неспешно и проникновенно, а окружающие его люди впитывали красоту звуков.
Кто-то просто замедлил шаг, кто-то встал рядом, чтобы насладиться моментом, кто-то присел на песок, чтобы замедлиться и отдохнуть.
Среди зрителей была и влюбленные пары, которые не упустили возможности пережить романтический момент на фоне заката и живой музыки. Они кружились в танце на берегу моря, под едва угасающие лучи заходящего солнца, создавая неповторимую картину нежности и любви.
В комментариях к видео в Facebook стали интересоваться, кто же этот волшебный исполнитель, который так скрасил этот вечер, а кто-то и вовсе пожалел, что не смог присоединиться и разделить атмосферу.
Прекрасный вечер, потрясающая музыка, вдохновляющий момент!