ФОТО | „30 лет рука об руку“. Политик Тоомас Тынисте с женой отпраздновали жемчужную свадьбу семейным отдыхом в Италии

Ингрид и Тоомас, поженившиеся тридцать лет назад, 15 июля 1994 года, имеют обычай отмечать годовщину своей свадьбы в особый день праздником в кругу родственников и друзей. По этому случаю они прилетели в Италию на семейный отдых. Свою жемчужную свадьбу они решили провести в одном из любимых городов – Риме, откуда отправились на отдых в Тоскану и Северную Италию. В поездке их сопровождают трое детей Мария Хелен (21 год), Мартен Томас (16 лет) и Марк Грегор (14 лет).

По мнению Ингрид, великое счастье - это когда встречаются два человека, у которым настолько легко друг с другом, что для отношений не нужно прилагать особых усилий.

Тоомас вспоминает, что на момент знакомства с Ингрид он еще профессионально занимался спортом и найти время для регистрации брака было очень сложно.

„Это было единственное число летом, которое было свободным. Именно поэтому было выбрано 15 июля“, — говорит Тоомас. День был солнечный и теплый, как и их брак, полный любви.