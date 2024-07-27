Топчик
27.07.2024, 11:00

ФОТО | „30 лет рука об руку“. Политик Тоомас Тынисте с женой отпраздновали жемчужную свадьбу семейным отдыхом в Италии

 (1)
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ продолжился с знакомством с Италией. Ингрид и Тоомас Тынисте путешествуют со своими детьми (слева направо): Мартеном Томасом, Марией Хелен и Марком Грегором.
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ продолжился с знакомством с Италией. Ингрид и Тоомас Тынисте путешествуют со своими детьми (слева направо): Мартеном Томасом, Марией Хелен и Марком Грегором.
ФОТО: erakogu | Delfi Meedia

15 июля Ингрид (52 года) и Тоомас Тынисте (57 лет) отпраздновали 30-летие свадьбы или жемчужную свадьбу. „30 лет рука об руку“, — написала Ингрид в Facebook, где также поделилась прекрасными фотографиями со дня свадьбы и годовщины свадьбы.

Ингрид и Тоомас, поженившиеся тридцать лет назад, 15 июля 1994 года, имеют обычай отмечать годовщину своей свадьбы в особый день праздником в кругу родственников и друзей. По этому случаю они прилетели в Италию на семейный отдых. Свою жемчужную свадьбу они решили провести в одном из любимых городов – Риме, откуда отправились на отдых в Тоскану и Северную Италию. В поездке их сопровождают трое детей Мария Хелен (21 год), Мартен Томас (16 лет) и Марк Грегор (14 лет).

По мнению Ингрид, великое счастье - это когда встречаются два человека, у которым настолько легко друг с другом, что для отношений не нужно прилагать особых усилий.

РЕГИСТРАЦИЯ Дня свадьбы молодоженов в 1994 году началась с торжественной церемонии бракосочетания в Таллиннском ЗАГСе, откуда свадебное торжество затем переместилось в поместье Лагеди.

Тоомас вспоминает, что на момент знакомства с Ингрид он еще профессионально занимался спортом и найти время для регистрации брака было очень сложно.

„Это было единственное число летом, которое было свободным. Именно поэтому было выбрано 15 июля“, — говорит Тоомас. День был солнечный и теплый, как и их брак, полный любви.

ЮНЫЕ ГОЛУБКИ в день свадьбы, 1994 год.
Празднование жемчужной свадьбы в ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ четы Тынисте - Риме

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии