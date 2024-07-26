ФОТО и ВИДЕО | Ему не впервой зажигать! Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр в Париже

По данным издания, рэпер прибыл во французскую столицу в качестве спортивного комментатора на шоу телеканала NBC „Прайм-тайм в Париже“. Снуп Дог работает в паре с ведущим Майком Тирико, пишет „Новая газета“.

Местные СМИ сообщили, что артист понесет огонь во время предпоследнего этапа. Он пройдет 26 июля по северному пригороду Парижа Сен-Дени, где расположена часть Олимпийской деревни, а также стадион „Стад де Франс“ и новый Олимпийский центр водных видов спорта.

Среди французских деятелей, которые пронесли огонь в пятницу, рэпер MC Solaar, актриса Летиция Каста, кинорежиссер Элис Диоп, паралимпиец Шарль-Антуан Куаку и регбист Абделатиф Бенази.