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26.07.2024, 15:24

ФОТО и ВИДЕО | Ему не впервой зажигать! Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр в Париже

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Paris 2024 - Torch relay
Paris 2024 - Torch relay
ФОТО: Marcus Brandt | Scanpix

Американский рэпер Снуп Догг стал одним из последних факелоносцев олимпийского огня перед церемонией открытия Олимпийских Игр в Париже.

По данным издания, рэпер прибыл во французскую столицу в качестве спортивного комментатора на шоу телеканала NBC „Прайм-тайм в Париже“. Снуп Дог работает в паре с ведущим Майком Тирико, пишет „Новая газета“.

Paris 2024 - Torch relay

Местные СМИ сообщили, что артист понесет огонь во время предпоследнего этапа. Он пройдет 26 июля по северному пригороду Парижа Сен-Дени, где расположена часть Олимпийской деревни, а также стадион „Стад де Франс“ и новый Олимпийский центр водных видов спорта.

Среди французских деятелей, которые пронесли огонь в пятницу, рэпер MC Solaar, актриса Летиция Каста, кинорежиссер Элис Диоп, паралимпиец Шарль-Антуан Куаку и регбист Абделатиф Бенази.

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