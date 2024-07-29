29.07.2024, 10:00
ФОТО | Какое преображение! Президент Финляндии Александр Стубб выглядит вдвое моложе
ФОТО: | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.
На Олимпийских играх в Париже президент Финляндии Александр Стубб показал, как можно легко сбросить приличное число лет от своего возраста.
Александра Стубба сфотографировали вместе с его женой Сюзанной Иннес Стубб в Париже на вечеринке, устроенной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стубба сразу было и не узнать, ведь без очков президент Финляндии выглядит чуть ли не как совершенно другой человек.
Финский стилист Сохви Нюман на страницах Ilta-Sanomat размышляет о том, что до этого никто еще не видел Стубба без очков. По словам стилиста, отсутствие очков делает мужчину намного моложе, и она надеется видеть Стубба без очков и в будущем.