ФОТО | Какое преображение! Президент Финляндии Александр Стубб выглядит вдвое моложе

Александра Стубба сфотографировали вместе с его женой Сюзанной Иннес Стубб в Париже на вечеринке, устроенной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стубба сразу было и не узнать, ведь без очков президент Финляндии выглядит чуть ли не как совершенно другой человек.