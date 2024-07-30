„Едва могла поднять чайник“: раскрыты подробности последних дней жизни Елизаветы ІІ

Королевские источники рассказали о некоторых моментах жизни Елизаветы ІІ. Королеву Великобритании незадолго до смерти покинули силы, она с трудом могла поднять чайник, и это ее сильно расстраивало, пишет Daily Mail.

Ее Величество умерла 8 сентября 2022 года, положив начало эпохе правления короля Чарльза ІІІ. Смерть Елизаветы ІІ вызвала опустошение в сердцах многих людей по всей стране и во всем мире. Обыватели были потрясены, увидев фотографию слабой королевы во время встречи с тогдашним премьер-министром Лиз Трасс, опубликованной за несколько дне до ее кончины.

Теперь инсайдеры рассказали больше о последних днях, которые королева Великобритании провела в Балморале в Шотландии, прежде чем ее здоровье окончательно ухудшилось.

„Ее Величество едва могла видеть и просто не имела сил. Она ужасно расстраивалась, так как ненавидела устраивать беспорядок, проливая чай на поднос. Она просила чайник поменьше и расстраивалась, когда персонал забывал и приносил большой“, — рассказал неназванный источник издания.

Королева умерла всего через два дня после того, как она выполнила свой последний долг, попрощавшись с Борисом Джонсоном и назначив Лиз Трасс новым премьер-министром в так называемой церемонии „поцелования рук“. Через несколько месяцев после ее смерти было обнародовано официальное свидетельство о смерти покойной королевы, в котором было указано, что стало причиной ее кончины и когда она умерла. А документ, опубликованный Национальным архивом Шотландии, показал, что единственной причиной смерти была старость, „без каких-либо других сопутствующих факторов“.

Ранее, 11 апреля Фокус писал, о чем королева Елизавета II говорила с Лиз Трасс накануне смерти. Как вспоминает сейчас политик, она, хоть и выглядела хрупкой, но была бодра.