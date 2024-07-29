ФОТО и ВИДЕО | На фестивале в Юрмале Верка Сердючка обратилась к Алле Пугачевой: „Раша, гудбай!“
Один из самых ожидаемых музыкальных и культурных событий этого лета в странах Балтии, фестиваль Лаймы Вайкуле отгремел. 26 июля в концертном зале „Дзинтари“ состоялся первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Первый день концерта был традиционно посвящен Украине, на сцену из украинских исполнителей вышли такие именитые артисты как Настя Каменских, Верка Сердючка, Макс Барских, ALEKSEEV и другие. На открытие приехала и сама Примадонна.
Хедлайнером первого вечера фестиваля стало выступление Верки Сердючки. Андрея Данилко с командой исполнил 3 песни, последняя из них - „Russia goodbye“. Подтанцовка у Данилко была одета в черные спортивные футболке с надписями на английском и украинском языках– „Х*й вiйнi, „Russia Goodbye“, „Dance, Love, Party“.
Во время выступлений на сцену был вынесен украинский флаг, а в песнях Сердючка не забывала подчеркивать, что „Украина победит“ и рассказала об украинских реалиях, когда она „повсюду ходит с фонариком“.
К слову, в зале присутствовала певица Алла Пугачева, которая все время аплодировала украинской звезде. Более того, Верка Сердючка неоднократно со сцены обращалась к ней, подарила цветы и пожелала здоровья.
Закончил выступление Данилко неожиданным жестом – он снял с головы свою шапку-звезду и сказал: „После дождика всегда-всегда наступает солнце. Я вот как сделаю, при вас, при всех, я снимаю звезду, и загадываю одно желание – чтобы закончилась война“. В этот момент „мама“ Сердючки забирает с головы звезду и уносит ее за сцену.
Кстати, после скандального концерта в Киеве, где Сердючка исполнила несколько хитов на русском языке, тем самым возмутив общественность, ошибку повторять не стала и в Юрмале отказалась от русскоязычных песен.
Данилко после выступления с журналистам общаться не вышел сославшись на очень плохое здоровье.
В первый день фестиваля на сцене появились:
JĀNIS STĪBELIS (LV)
GRĒTA (LV)
UKU SUVISTE (EE)
ULYANA OLHINA (UA)
DEN BAURIN (HU)
ALEKSEEV (UA)
MARIA MAKSAKOVA (UA)
MAX BARSKIH (UA)
LONDONBEAT (UK)
ANNA BUTKEVICH (UA)
IGO (LV)
NK I NASTIA KAMENSKYKH (UA)
NORMUNDS RUTULIS (LV)
VERKA SERDUCHKA (UA)
BALLET FREEDOM