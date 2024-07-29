ФОТО и ВИДЕО | На фестивале в Юрмале Верка Сердючка обратилась к Алле Пугачевой: „Раша, гудбай!“

Хедлайнером первого вечера фестиваля стало выступление Верки Сердючки. Андрея Данилко с командой исполнил 3 песни, последняя из них - „Russia goodbye“. Подтанцовка у Данилко была одета в черные спортивные футболке с надписями на английском и украинском языках– „Х*й вiйнi, „Russia Goodbye“, „Dance, Love, Party“.

Во время выступлений на сцену был вынесен украинский флаг, а в песнях Сердючка не забывала подчеркивать, что „Украина победит“ и рассказала об украинских реалиях, когда она „повсюду ходит с фонариком“.

К слову, в зале присутствовала певица Алла Пугачева, которая все время аплодировала украинской звезде. Более того, Верка Сердючка неоднократно со сцены обращалась к ней, подарила цветы и пожелала здоровья.

Закончил выступление Данилко неожиданным жестом – он снял с головы свою шапку-звезду и сказал: „После дождика всегда-всегда наступает солнце. Я вот как сделаю, при вас, при всех, я снимаю звезду, и загадываю одно желание – чтобы закончилась война“. В этот момент „мама“ Сердючки забирает с головы звезду и уносит ее за сцену.

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Кстати, после скандального концерта в Киеве, где Сердючка исполнила несколько хитов на русском языке, тем самым возмутив общественность, ошибку повторять не стала и в Юрмале отказалась от русскоязычных песен.

Данилко после выступления с журналистам общаться не вышел сославшись на очень плохое здоровье.

В первый день фестиваля на сцене появились:

JĀNIS STĪBELIS (LV)

GRĒTA (LV)

UKU SUVISTE (EE)

ULYANA OLHINA (UA)

DEN BAURIN (HU)

ALEKSEEV (UA)

MARIA MAKSAKOVA (UA)

MAX BARSKIH (UA)

LONDONBEAT (UK)

ANNA BUTKEVICH (UA)

IGO (LV)

NK I NASTIA KAMENSKYKH (UA)

NORMUNDS RUTULIS (LV)

VERKA SERDUCHKA (UA)

BALLET FREEDOM