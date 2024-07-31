Взбодримся? Рассказываем, во сколько обойдется кофе с плюшкой в центре Юрмалы

На прошедших выходных журналисты rusDelfi ездили в Юрмалу освещать фестиваль Лаймы Вайкуле, а поскольку находились в самом центре курортной жизни, не могли не привезти вам информацию о местных ценах. Журналист прогулялся по главному променаду города, или как его называют, улица Йомас, и зафиксировал, во сколько же вам обойдется чашечка бодрящего напитка.

В целом, цены за чашку кофе начинаются от полутора евро. Самый дорогой кофе с молоком мы нашли за 5 евро, а самый бюджетный – в уличном кофейном аппарате – за 1,50. Кстати, чем ближе аппарат к пляжу, тем кофе там дороже. Можно сделать несколько шагов вглубь улицы и сэкономить 30 центов.

Выпечка на курорте стоит вполне приемлемо – если брать булочки, например, из местного киоска Narvessen, то можно воспользоваться различными акциями, да и в кафе, в целом, цены выглядят вполне доступными.

Большой популярностью у гостей пляжной зоны пользуются уличные фудтраки с вафлями – там полакомиться горячим десертом с шариком холодного мороженого можно за 5,50, либо приобрести шарик мороженого отдельно за 2,50.

Детей порадует уличный попкорн: соленый, сладкий, разноцветный. Стоимость стаканчика начинается от одного евро.

Действительно, нельзя не обратить внимание на широкий выбор кафе и ларьков в Юрмале. Их много и предлагают они варианты угощений на любой вкус и кошелек: от соленых закусок, крепкого кофе и национальной кухни, до большого выбора различных сладостей, коктейлей и выпечки. Так что останутся довольными как дети, так и взрослые! Можно посидеть на уличной веранде, или взять с собой и попробовать пройти улицу до конца, заглядывая в местные лавки и магазинчики.