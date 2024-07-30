ВИДЕО | Мужчина в пестрых плавках влез в бассейн во время Олимпиады и стал звездой соцсетей

Спортсменки уже начали занимать позиции перед женским заплывом на 100 метров брассом, однако судья попросил их сойти, когда в воде обнаружили шапочку американской пловчихи Эммы Уэбер.

В какой‑то момент к бассейну подошел мужчина в пестрых плавках, который оказался судьей соревнований, и, нырнув в бассейн, достал из него шапочку под аплодисменты зрителей. Таким образом он позволил начать следующий заплыв — он не мог стартовать по правилам соревнований, пока в бассейне находятся посторонние предметы.