Ученые победили облысение. Спойлер: дело в сахаре!

Ученые проверяли на мышах, как сахар заживляет раны. Случайно они заметили, что он помогает расти волосам там, где их не было. Результаты от сахара были не хуже, чем от коммерческого препарата.

Профессор Шейла Макнил из Шеффилдского университета говорит: „Это может предложить еще один подход к лечению этого заболевания, которое может повлиять на самооценку и уверенность мужчин“.

Исследователи считают, что в будущем средства на основе 2-дезокси-D-рибозы могут войти в клиническую практику при лечении алопеции. А пока предложили лысеющим мужчинам попросту вмазывать для роста волос сахарный сироп.