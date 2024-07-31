ГОРЯЧИЙ ОБЗОР | Олимпийцы, которые не постеснялись продемонстрировать обнаженное тело на OnlyFans и неплохо на этом зарабатывают

Многие олимпийцы ухватились за возможность заработать хорошие деньги на OnlyFans, а многие из них на свой банковский счет уже получили кругленькую сумму, только лишь благодаря своим сексуальным фотографиям. Для желающих увидеть спортсменов с другого ракурса доступ к пикантным фотографиям обычно стоит всего 10 евро в месяц. Имея большое количество подписчиков, сумма, перечисляемая на счет, становится внушительной.

Канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман (30) собирается побороться за золотую медаль в Париже, сообщает Daily Mail. Ньюман приходилось делать перерыв в спорте из-за травм, но благодаря публикациям на OnlyFans у нее есть подушка безопасности, благодаря которой она точно не останется голодной, независимо от того, какое место она займет на соревнованиях. Если в своем Instagram Ньюман держит поклонников в курсе всех побед и страданий, связанных с ее возвращением в спорт, то на OnlyFans за 12 долларов в месяц можно посмотреть гораздо более захватывающие фотографии!