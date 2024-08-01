Йоэль Острат закрыл свой ресторан после 12 лет работы: “Эстонские клиенты немного неблагодарны“

По словам Острата, есть несколько причин, по которым ему пришлось закрыть свой ресторан Meat Market в Тарту. „К сожалению, так сложилось в Эстонии - клиенты, не обижайтесь - что клиент немного неблагодарен“, - сказал Острат, отметив, что в Эстонии не так ценят традиционные заведения, потому что у местной культуры питания нет долгой истории.

Клиентов больше интересует новизна и следование тенденциям. „Люди стали есть меньше мяса, им хочется новизны, гонятся за здоровым образом жизни. Цены тоже играют свою роль. Meat Market был рестораном с ужином из нескольких блюд. Сегодня люди хотят больше простоты“, - объясняет шеф-повар.

Теперь на том же месте работает Pazzo - новый итальянский ресторан Острата. „Pazzo - это свойское заведение, где вам не нужно беспокоиться о высоких ценах, чрезмерно строгом этикете и прочей ерунде“, - говорится на сайте ресторана. „Мы хотим, чтобы вам было весело, чтобы вы набили живот и наслаждались утром, днем, вечером... В хорошем смысле сумасшедший и игривый ресторан для всей семьи“.