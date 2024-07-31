ФОТО | Эстонская ясновидящая Алиса Верде была осуждена за наркотики, найденные в ее сумочке

Верде предъявили обвинение по статье 184(1) Пенитенциарного кодекса, касающейся незаконного хранения крупной партии наркотиков.

Ее признали виновной в хранении 0,4 граммов метонитазена и протонитазена, которые были найдены в её сумочке. Метонитазен и протонитазен — это сильнодействующие синтетические опиоиды, в сотни раз мощнее морфина, поэтому риск передозировки ими очень высок.

Суд приговорил Верде к двум годам и двум месяцам условного лишения свободы. Это наказание не будет исполнено, если в течение следующих двух лет и восьми месяцев она не совершит новое преступление. В этот период Верде обязана пройти программу детоксикации под наблюдением инспектора и выплатить государству более 2000 евро на покрытие судебных издержек. Ей также запрещено покидать страну без разрешения. На слушании адвокат Верде не присутствовал.

Эдуард Кожанов, имеющий четыре судимости и обвиняемый в хранении и посредничестве в сбыте крупных партий наркотиков, также предстал перед судом вместе с Верде. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в рамках соглашения о признании вины. У Кожанова конфисковали 7 215 евро наличными и электросамокат. Кроме того, ему придется оплатить 3 100 евро в качестве судебных издержек.

В начале слушаний разгорелся спор, когда Верде обвинила журналистов во лжи и в том, что они снимали её на камеру. „Я говорю правду, но их никогда не интересует правда, только заголовки“, — заявила Верде.

„Когда я выхожу на митинги в защиту животных, из этих сволочей там никого нет“, — крикнула Верде журналистам, начав снимать их на камеру. Судья сделал ей замечание за использование нецензурных выражений в зале суда.

„Я не хочу сидеть рядом с ними“, — заявила Верде, когда судья попросил её сесть на одну скамью с журналистами.

Õhtuleht пишет, что после окончания слушаний мужчина, сопровождавший Верде, толкнул в лифте репортера Kanal 2 и обвинил прессу в поддержке полицейской системы.

Алиса Верде победила в телешоу „Selgeltnägijate tuleproov“ в 2017 году. В прошлом женщина признавалась, что у нее есть проблемы с алкоголем.