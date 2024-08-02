Российский бизнесмен, основатель социальной сети „ВКонтакте“ и владелец Telegram Павел Дуров заявил, что имеет 100 детей в 12 странах мира.

Как написал Дуров в своем Telegram-канале признался, что стал донором спермы по просьбе друга 15 лет назад. Сначала он воспринял это предложение как шутку.

„Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я хохотал до упаду, прежде чем понял, что он говорит вполне серьезно“, - написал Дуров.

Позже врач клиники якобы сказал бизнесмену, что сдавать сперму - его гражданский долг, ведь качественного донорского материала очень мало. В одной клинике ЭКО якобы до сих пор хранится его биоматериал, готовый к оплодотворению.

Дуров утверждает, что планирует рассекретить свой генетический код, чтобы его биологическим детям было легче найти друг друга.