ОБЗОР ЦЕН | Взять от августа максимум! Куда отправиться на отдых всей семьей перед началом учебного года?

Все мы любим лето за возможность отправиться к морю, лежать под солнцем и ничего не делать! Но с приближением осени приходят и рабочие обязательства. Представляем вашему вниманию обзор цен в спа, которые отдаленно, но напомнят вам об отдыхе где-то на юге возле моря.

Итак, отдых семье из двух родителей с одним ребенком в центре Таллинна на последних неделях августа обойдется в диапазоне от 400 до 600 евро на две ночи. Как и любой базовый пакет, семейный включает в себя: богатый завтрак, услуги водного центра, бесплатную парковку и пользование Wi-Fi отеля. Особенность семейного пакета - доступ к детской комнате и, в зависимости от отеля, наличие тапочек или дополнительные спа-процедуры: например, солевая комната или баня.

Если есть желание отправиться за пределы Таллинна, то и цены, соответственно, становятся меньше. Так, отдых для всей семьи в поместье Вихула на две ночи и с одним ребенком обойдется в 350 евро. Отличие в том, что есть возможность выбраться из шумного города и погулять по красивому национальному парку Лахемаа. Также можно насладиться моментами спокойствия-дзен в номерах с джакузи. Или забронировать номера в прекрасном сельском посёлке Хаабнеэме, где вдобавок к спа море находится в шаговой доступности. И всё это всего лишь за 158 евро.

Отдых в Нарве начинается от 300 евро (если успеть до окончания скидок!) и доходит до 600 евро. В пакеты входят: уютное и стильное размещение, вкусный завтрак, доступ к тренажерном залу и бассейну, бесплатное парковочное место и Wi-Fi. Новое то, что каждый отель предлагает свою бонус-услугу: ароматическая комната релаксации, аттракционы с горками или процедура хромотерапии в соляной камере.