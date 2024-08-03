СМИ: Том Круз поучаствует в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

По информации издания, голливудская звезда появится в сцене передачи олимпийской эстафеты Лос-Анджелесу — городу-организатору летних Игр 2028 года. Какую именно роль исполнит Круз, не уточняется.

Источник Deadline заявил, что зрителей ждет „большое голливудское производство“, а также передача флага Олимпиады от мэра Парижа Анн Идальго мэру Лос-Анджелесе Карен Басс.

Ранее в СМИ появлялись кадры, как Круз выполнял каскадерский трюк на фоне знаменитого знака „Hollywood“. По данным TMZ, актер снимал как раз ролик для Олимпийских игр.

В нем, как утверждает СМИ, двухкратный лауреат оскара спустится по канату с крыши стадиона „Стад де Франс“ и полетит на самолете в США, где в результате достигнет Знака Голливуда.

Круз однажды уже участвовал в олимпийских мероприятиях. Он пронес факел с олимпийским огнем по территории Лос-Анджелеса в 2004 году, в преддверии открытия Олимпиады в Афинах.