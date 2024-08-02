ФОТО| Уже такой большой! Тоомас Хендрик Ильвес приехал на фестиваль народной музыки со своим 7-летним сыном

Тоомас Хендрик Ильвес, одетый в легкое летнее пальто, прогуливался по территории замка со своим сыном Хансом Хендриком (7 лет). C матерью сына, Иевой Ильвес, Тоома Хендрик развелся в прошлом году - это уже третий брак для экс-президента. От первого брака с Мэрри Баллок у Тоомаса Хендрика двое взрослых детей - Луукас Кристьян Ильвес (37 лет) и Юулия Кристийне Ильвес (31 год). От второго брака, с Эвелиной Ильвес, у него есть дочь Кадри Кейу (21 год).