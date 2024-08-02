02.08.2024, 12:02
ФОТО| Уже такой большой! Тоомас Хендрик Ильвес приехал на фестиваль народной музыки со своим 7-летним сыном
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес (70) не пропускает фестиваль народной музыки в Вильянди - на этот раз он посетил родной город вместе со своим младшим сыном Хансом Хендриком (7).
Тоомас Хендрик Ильвес, одетый в легкое летнее пальто, прогуливался по территории замка со своим сыном Хансом Хендриком (7 лет). C матерью сына, Иевой Ильвес, Тоома Хендрик развелся в прошлом году - это уже третий брак для экс-президента. От первого брака с Мэрри Баллок у Тоомаса Хендрика двое взрослых детей - Луукас Кристьян Ильвес (37 лет) и Юулия Кристийне Ильвес (31 год). От второго брака, с Эвелиной Ильвес, у него есть дочь Кадри Кейу (21 год).