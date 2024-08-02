ГАЛЕРЕЯ | На Курессааре стартовали Дни моря! Смотрите, как зажигали местные жители и гости острова

Дни моря в Курессааре, которые проводятся каждый август на берегу Райекиви на острове Сааремаа, вот уже 27 лет являются традиционным мероприятием на открытом воздухе для местных жителей и гостей города. Первые Морские дни Курессааре состоялись в 1997 году, а Морские дни, которые пройдут 2-3 августа летом 2024 года, станут уже 28-ми по счету.