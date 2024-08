ГАЛЕРЕЯ | На Курессааре стартовали Дни моря! Смотрите, как зажигали местные жители и гости острова

На церемонии открытия выступили местные артисты, а также группа Singer Vinger. В пятницу 2 августа на сцену выйдут Яагуп Туист, Олли, Маарья, Ewert and The Two Dragons, а в субботу 3 августа Ингер, Пур Мадд, Садамасильд и Traffic будут заводить публику.