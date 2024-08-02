Земля должна быть наполнена детьми! Шеф-повар Йоэль Острат размышляет о семейной жизни: я хочу много детей

Когда журналист из Õhtuleht спросил Йоэля, думал ли он когда-нибудь о браке, шеф-повар ответил, что да. „Определенно, и я хочу иметь много детей“, - ответил Йоэль, который вместе со своей бывшей женой воспитывает прекрасного сына. „У нас есть два главных праздника - Яанов день и Рождество, и я бы хотел, чтобы вокруг было много людей“, - добавил Йоэль.

В августе 2022 года Острат объявил о разводе со своей женой Терезой Острат. „Мы продолжаем вместе воспитывать нашего любимого сына и просим понимания и спокойствия, чтобы защитить его благополучие. Поэтому это наш единственный публичный комментарий по данному вопросу“, - написал мужчина в своем обращении к общественности.

В ноябре того же года мужчина опубликовал в своей социальной сети фотографию молодого силуэта, лежащего на груди мужчины и пьющего белое вино. Это оказалась Лаура Локи, которая на 20 лет моложе Острата, тоже родом из Тарту и живет в Тарту.

Позже выяснилось, что Йоэль и Лаура встретились в июле 2022 года на Rally Estonia. „Вначале взгляды встретились, но теперь, год спустя, мы осмеливаемся сказать, что было (на самом деле) гораздо больше, чем просто взгляд“, — поделился Острат в социальных сетях в прошлом году.

В декабре 2022 года Острат был гостем утренней программы Star FM. Он также рассказал о заголовках в СМИ, посвященных ресторатору. „Я не читаю новости и не осмеливаюсь гуглить о себе. Журналисты настолько прилипчивы, что не дают сосредоточиться“, - пошутил Острат.