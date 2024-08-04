04.08.2024, 08:10
ВИДЕО | Ах, эта Вена! Летнее путешествие в Австрию c программой „Стиль Жизни“
ФОТО: Erakogu
В новом выпуске программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ мы отправимся в столицу Австрии - Вену - и узнаем главные составляющие успешного туристического путешествия! Смотрите в воскресенье 4 августа в 11:00 и в 22:40 на TV3+.
Познакомимся с основной информацией о Вене, далее нас ждет прогулка по историческим достопримечательностям. После прогулки мы поговорим о гастрономическом искусстве, и еще одна важная составляющая путешествия - это модная инудстрия.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!