Скандал на Олимпиаде: отец чемпионки арестован за домогательства к волонтеру

31 июля Барбара Матич принесла Хорватии первую в истории олимпийскую медаль по дзюдо, завоевав золото в категории до 70 кг среди женщин. Однако триумф омрачился инцидентом, произошедшим на трибунах после ее четвертьфинальной победы. Волонтер, работающая на стадионе, подала жалобу в полицию на отца спортсменки, обвиняя его в сексуальных домогательствах.

По словам пострадавшей, 24-летней девушки-волонтера, отец Матич насильно поцеловал ее в губы после олимпийских соревнований. Несмотря на попытки девушки отказаться от нежелательного внимания, сделать это не получилось, и она решила обратиться в полицию. В результате отец Матич был задержан и допрошен французской полицией.

Полицейское расследование продолжается, а Барбара Матич пока никак не комментирует произошедшее и продолжает активно праздновать свою победу. 1 августа она приняла участие в мероприятии перед Эйфелевой башней, где продемонстрировала свою золотую медаль болельщикам, собравшимся на площади чествовать спортсменов.

Этот инцидент напоминает недавний скандал в испанском футболе, когда глава федерации Луис Рубиалес поцеловал спортсменку Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира. Тот случай завершился громким скандалом и стоил чиновнику должности. Как разрешится нынешняя ситуация, пока неизвестно.