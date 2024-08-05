„Моя гениальная подруга“ - лучшая книга века. В чем ее секрет?

„В „Моей гениальной подруге“ рассказывается о женской дружбе так, как до этого никому не удавалось. Именно это делает историю настолько востребованной“, - считает Феррара. „Никто нас не понимал, лишь мы двое, как мне казалось, понимали друг друга“, - говорит Элена, главная героиня романа, о своих отношениях с Лилой, бесстрашной подругой, которая всегда преуспевала в школе.

Что же делает этот итальянский роман таким особенным? Euronews Culture поговорил с литературоведом Энрикой Феррарой и некоторыми преданными читателями Ферранте, рассказывает Euronews .

„Моя гениальная подруга“ - первый из четырех романов „неаполитанского цикла“ Ферранте, в мире продано 10 миллионов экземпляров и снят ставший успешным телесериал. История двух подруг, Элены и Лилы, выросших в бедном квартале Неаполя, покорила планету, а увлечение книгой критики сравнили с болезнью, назвав ее „лихорадкой Ферранте“.

Ранее в этом месяце New York Times Book Review поместил роман Ферранте L’amica geniale („Моя гениальная подруга“) на первое место в списке 100 лучших книг XXI века. Журналисты опросили более 500 писателей, публицистов, поэтов, литературных критиков, переводчиков, артистов, чтобы с их помощью выделить лучшие литературные произведения столетия. В опросе участвовали Стивен Кинг, Джон Ирвинг, Ник Хорнби, Карл Уве Кнаусгор, Гари Штейнгарт, Сара Джессика Паркер и многие другие. Опросила редакция New York Times и своих собственных читателей. Они поставили „Гениальную подругу“ на восьмое место в списке 100 любимых книг.

„В обстановке, когда нарциссизма вокруг в избытке, Элена Ферранте решила как бы нивелировать свое эго“, - так прокомментировала уход от публичности Ферранте Энрика Феррара, писательница и исследовательница итальянской литературы из Тринити-колледжа в Дублине.

Элена Ферранте - один из самых читаемых сегодня авторов в мире. Однако интервью с писательницей найти практически невозможно, она держится в тени. Говорят также, что Ферранте - не настоящее имя, а творческий псевдоним...

Дружба девочек, отмечают критики, и стала настоящим главным героем книги. Феррара считает, что читательниц привлекает и особый „вязкий стиль письма“ Ферранте, которая честно показала сложную природу отношений Элены и Лилы.

В „Моей гениальной подруге“ нет места идеализации. Автор бесстрашно выкладывает „рецепт“ дружбы - смесь соперничества, глубокого восхищения, стыда, зависти... Майя, поклонница романа Ферранте из Лондона, согласна с оценкой критика. „То, как Ферранте пишет о женской дружбе, уникально. Я в жизни не читала ничего подобного“, - признается она в интервью Euronews Culture.

Примечательно, что роман о женщинах оказался созвучен и мужчинам. По словам Феррары, очень многие читатели, как оказалось, хотят понять женскую точку зрения. „Не все мужчины - сексисты и шовинисты“, - добавляет она. К тому же, многих привлекает уязвимость мужских персонажей романа. „Мужчины там заперты в патриархальной клетке точно так же, как и женщины“, - комментирует Феррара. - Автор описывает гомофобный мир, где доминирует насилие и где некомофртно даже мужчинам. Именно это делает книгу привлекательной для читателей-мужчин“.

Фредерик, владелец книжного магазина в центре Брюсселя, считает, что секрет необычайного успеха романа - в универсальности представленного в нем социально-экономического среза. „Эта книга - для бельгийцев, французов, немцев, для всех, кто не богат и не влиятелен“, - добавляет он.

Действительно, темы экономического неравенства, социальной несправедливости и коррупции являются не просто контекстом рассказанной в романе истории, они определяют ее от начала и до конца.

Родной для каждого Неаполь

Еще один притягательный „герой“ романа - Неаполь, город, в котором и разворачивается история.* „Неаполь там - как взорвавшаяся Вселенная, - говорит Феррара. - И все это разнообразие заключено в одном районе, микрокосме, который приобретает глобальное значение“.

Неаполь не только возбуждает любопытство, но и как будто становится родным для каждого, кто берет в руки книгу. Майя имеет бразильские корни, выросла в Лондоне и теперь влюблена в Неаполь. „Я не была лично знакома с географическим и историческим контекстом книги, но чувствовала себя связанной с ним“, - признается она. „Наличие некоторых итальянских непереводимых слов, прозвища дали яркое представление о сообществе, семье“, - добавляет эта читательница.

Неоценимую помощь Ферранте оказали переводчики со всего мира, сумевшие донести на другие языки (а роман вышел в 40 странах!) неповторимый неаполитанский колорит, в том числе и лингвистический.