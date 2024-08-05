В Турции удалось воссоздать аромат любимых духов Цезаря. Стоимость флакончика составит более 5000 евро(1)
Турецкая ассоциация ароматической культуры и туризма, которая занимается изучением древних духов, воссоздала аромат духов „Telinum“, которыми пользовался римский император Юлий Цезарь, пишет Hurriyet Daily News.
Адаптация древних духов была сделана при консультации доцента кафедры археологии университета Сивас Дженкера Атилы, поддержке парфюмеров Милана и известного дизайнера духов Бихтер Тюркан Эргюль.
По словам экспертов, такими духами в древности пользовались многие состоятельные люди со всего мира. Среди них был и Цезарь. "Цезарь был очень известным полководцем и диктатором, и он всегда привлекал внимание публики образом жизни и одеждой. Духи, которые он использовал, также вызывали большой интерес у публики. Состав его духов был в значительной степени определен по сведениям древних писателей и воспоминаниям его близких друзей. Наши духи состоят из ароматов, определенных по археологическим и историческим данным“, - отметили в Ассоциации.
Духи содержат популярные в древности ароматы ладанника, цитрусовых, ириса, горной розы, уда (вещество, получаемое из древесины аквиларии) и янтаря. Духи поступят в магазины Турции, Франции и Италии в октябре этого года. По предварительной информации, стоимость флакона этих редких и специально разработанных духов составит около 5500 евро.