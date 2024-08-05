В Турции удалось воссоздать аромат любимых духов Цезаря. Стоимость флакончика составит более 5000 евро

По словам экспертов, такими духами в древности пользовались многие состоятельные люди со всего мира. Среди них был и Цезарь. "Цезарь был очень известным полководцем и диктатором, и он всегда привлекал внимание публики образом жизни и одеждой. Духи, которые он использовал, также вызывали большой интерес у публики. Состав его духов был в значительной степени определен по сведениям древних писателей и воспоминаниям его близких друзей. Наши духи состоят из ароматов, определенных по археологическим и историческим данным“, - отметили в Ассоциации.