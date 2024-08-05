05.08.2024, 20:02
Не пропустите! 11 августа в столичном районе Пыхья-Таллинн состоится ярмарка и детский забег
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 11 августа в прибрежном парке на Штромке будет летняя ярмарка и детский забег.
„Приглашаю всех провести приятный летний день на берегу моря в парке на Штромке. Большая ярмарка будет открыта с 10:00 до 16:00, также открыты уличные кафе и аттракционы для детей. В 11 часов начнется детский забег“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
На ярмарке предлагается широкий ассортимент товаров от около ста продавцов. В продаже будет рыбная продукция и хуторские товары, ягоды, мед, сладости, а также одежда, аксессуары и игрушки.
На детский забег нужна предварительная регистрация: https://programm.ee/
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