Не пропустите! 11 августа в столичном районе Пыхья-Таллинн состоится ярмарка и детский забег

„Приглашаю всех провести приятный летний день на берегу моря в парке на Штромке. Большая ярмарка будет открыта с 10:00 до 16:00, также открыты уличные кафе и аттракционы для детей. В 11 часов начнется детский забег“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.