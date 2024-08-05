Топчик
05.08.2024, 20:02

Не пропустите! 11 августа в столичном районе Пыхья-Таллинн состоится ярмарка и детский забег

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Tallinna Kalev | Delfi Meedia

В воскресенье, 11 августа в прибрежном парке на Штромке будет летняя ярмарка и детский забег.

„Приглашаю всех провести приятный летний день на берегу моря в парке на Штромке. Большая ярмарка будет открыта с 10:00 до 16:00, также открыты уличные кафе и аттракционы для детей. В 11 часов начнется детский забег“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

На ярмарке предлагается широкий ассортимент товаров от около ста продавцов. В продаже будет рыбная продукция и хуторские товары, ягоды, мед, сладости, а также одежда, аксессуары и игрушки.

На детский забег нужна предварительная регистрация: https://programm.ee/

Дополнительная информация о мероприятии на Facebook: https://fb.me/e/zwNxe2QLj

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии