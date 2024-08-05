Поют и танцуют все! В ласнамяэском парке Сели впервые пройдет концерт

„Парк Сели был открыт в августе прошлого года и активно используется местными жителями. Совсем скоро мы впервые предложим здесь публике парковый концерт. Приглашаем всех жителей и гостей района Ласнамяэ собраться вместе приятным летним вечером и насладиться хорошей музыкой“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.