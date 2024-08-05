Поют и танцуют все! В ласнамяэском парке Сели впервые пройдет концерт

„Парк Сели был открыт в августе прошлого года и активно используется местными жителями. Совсем скоро мы впервые предложим здесь публике парковый концерт. Приглашаем всех жителей и гостей района Ласнамяэ собраться вместе приятным летним вечером и насладиться хорошей музыкой“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.