ВИДЕО | Досадный промах! Половой орган помешал французу выйти в финал Олимпиады-2024

Чемпион мира по прыжкам с шестом среди юниоров (2022) Антони Аммирати неудачно выступил на Олимпиаде-2024 и это выступление пользователи интернета запомнят надолго. С первого раза французский легкоатлет преодолел высоту 5.40 и 5.60, но отметка на 5.70 стала для него непреодолимым барьером. Сначала спортсмен зацепил планку коленями, а затем окончательно сбил ее гениталиями.