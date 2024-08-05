ВИДЕО | Досадный промах! Половой орган помешал французу выйти в финал Олимпиады-2024
Французский спортсмен Антони Аммирати неудачно выступил на Олимпийских играх 2024 года - все из-за своего мужского достоинства. В итоге француз стал горячим мемом соцсетей, пишет "Люкс.фм“.
Чемпион мира по прыжкам с шестом среди юниоров (2022) Антони Аммирати неудачно выступил на Олимпиаде-2024 и это выступление пользователи интернета запомнят надолго. С первого раза французский легкоатлет преодолел высоту 5.40 и 5.60, но отметка на 5.70 стала для него непреодолимым барьером. Сначала спортсмен зацепил планку коленями, а затем окончательно сбил ее гениталиями.
На видео видно, что Антони Аммирати не ожидал такое развитие соревнований, поэтому с разочарованным видом покинул спортивную площадку.Этот единственный курьезный случай легкоатлета стоило ему всех шансов на получение медали на Олимпийских играх 2024.