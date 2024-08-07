ФОТО | Талантливые и горячие красавицы! Рейтинг самых сексуальных спортсменок Олимпиады-2024(1)
Журналисты The Sun просмотрели список со всеми спортсменками, которые участвуют в Олимпийских играх 2024 года, оценили их фото и поделились мнением с пользователями.
В рейтинге нашлось место украинской легкоатлетке, которая специализируется на прыжках в высоту, Юлии Левченко. 26-летняя блондинка идет третьей. Ее описали как девушку, которая знает вкус победы, потому что дважды становилась чемпионкой Европы до 23 лет.
В списке The Sun Левченко опередила 24-летняя британская атлетка Молли Кодри, которая является чемпионкой мира по легкой атлетике в помещении.
Первой в рейтинге разместили 25-летнюю немецкую бегунью по имени Алиса Шмидт, которая впервые выступает на Олимпийских играх в составе сборной Германии. Девушка давно покорила людей своей харизмой и внешностью.
На ее страницу в инстаграме подписано более 5 миллионов человек. Более того, Шмидт дефилировала для бренда Hugo Boss на Неделе моды в Милане.
Самые сексуальные спортсменки Олимпиады-2024 по версии The Sun
Алиса Шмидт, Германия;
Молли Кодри, Великобритания;
Юлия Левченко, Украина;
Алиша Ньюмен, Канада;
Яна Егорян, Россия;
Лике Клавер, Нидерланды;
Юлия Ефимова, Россия.