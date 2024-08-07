Топчик
07.08.2024, 13:00

ФОТО | Талантливые и горячие красавицы! Рейтинг самых сексуальных спортсменок Олимпиады-2024

 (1)
Юлия Левченко и Алиса Шмидт
Юлия Левченко и Алиса Шмидт
ФОТО: @levchenkou / @alicasmd

Спортивные девушки всегда считались привлекательными, поэтому никто не удивился, когда редакция одного известного британского издания составила рейтинг самых сексуальных спортсменок Олимпиады-2024, пишет Lux.fm.

Журналисты The Sun просмотрели список со всеми спортсменками, которые участвуют в Олимпийских играх 2024 года, оценили их фото и поделились мнением с пользователями.

В рейтинге нашлось место украинской легкоатлетке, которая специализируется на прыжках в высоту, Юлии Левченко. 26-летняя блондинка идет третьей. Ее описали как девушку, которая знает вкус победы, потому что дважды становилась чемпионкой Европы до 23 лет.

В списке The Sun Левченко опередила 24-летняя британская атлетка Молли Кодри, которая является чемпионкой мира по легкой атлетике в помещении.

Первой в рейтинге разместили 25-летнюю немецкую бегунью по имени Алиса Шмидт, которая впервые выступает на Олимпийских играх в составе сборной Германии. Девушка давно покорила людей своей харизмой и внешностью.

На ее страницу в инстаграме подписано более 5 миллионов человек. Более того, Шмидт дефилировала для бренда Hugo Boss на Неделе моды в Милане.

Самые сексуальные спортсменки Олимпиады-2024 по версии The Sun

  1. Алиса Шмидт, Германия;

  2. Молли Кодри, Великобритания;

  3. Юлия Левченко, Украина;

  4. Алиша Ньюмен, Канада;

  5. Яна Егорян, Россия;

  6. Лике Клавер, Нидерланды;

  7. Юлия Ефимова, Россия.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии