ФОТО | Самые горячие спортсмены Олимпиады-2024, которые влюбляют в себя с первого взгляда

Среди спортсменов Олимпийских игр 2024 есть немало красавиц и красавчиков. Люкс порылся в соцсетях, поинтересовался мнением болельщиков и нашел фото самых привлекательных участников Олимпиады-2024 мужского пола.

В центре обсуждения американский гимнаст Стивен Недорошик. Многим он напоминает смесь голливудских актеров Тимоти Шаламе, Дэйва Франко и Тома Холланда. Кстати, последний также занимался гимнастикой.

Не обошла слава и 20-летнего украинского гимнаста Илью Ковтуна. Иностранные пользователи сети без ума от мускулистых рук спортсмена. В соцсети Х есть множество похотливых комментариев с сексуальными фантазиями о Ковтуне.

Не обошлось в нашем списке без британского прыгуна в воду Тома Дейли, который уже не первый год является любимцем спортивных фанатов. Парень прославился из-за любви к вязанию.

Самые горячие спортсмены-мужчины на Олимпийских играх 2024 года

Стивен Недорошик, американский гимнаст;

Илья Ковтун, украинский гимнаст;

Том Дейли, британский прыгун в воду;

Феликс Дольчи, канадский гимнаст;

Кристофер Мизарош, венгерский гимнаст;

Жюль Буйе, французский прыгун в воду с трамплина;

Арно Камминга, нидерландский пловец;

Даниэль Рестрепо, колумбийский прыгун в воду.