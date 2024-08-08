ФОТО | Самые горячие спортсмены Олимпиады-2024, которые влюбляют в себя с первого взгляда
Среди спортсменов Олимпийских игр 2024 есть немало красавиц и красавчиков. Люкс порылся в соцсетях, поинтересовался мнением болельщиков и нашел фото самых привлекательных участников Олимпиады-2024 мужского пола.
В центре обсуждения американский гимнаст Стивен Недорошик. Многим он напоминает смесь голливудских актеров Тимоти Шаламе, Дэйва Франко и Тома Холланда. Кстати, последний также занимался гимнастикой.
Не обошла слава и 20-летнего украинского гимнаста Илью Ковтуна. Иностранные пользователи сети без ума от мускулистых рук спортсмена. В соцсети Х есть множество похотливых комментариев с сексуальными фантазиями о Ковтуне.
Не обошлось в нашем списке без британского прыгуна в воду Тома Дейли, который уже не первый год является любимцем спортивных фанатов. Парень прославился из-за любви к вязанию.
Самые горячие спортсмены-мужчины на Олимпийских играх 2024 года
Стивен Недорошик, американский гимнаст;
Илья Ковтун, украинский гимнаст;
Том Дейли, британский прыгун в воду;
Феликс Дольчи, канадский гимнаст;
Кристофер Мизарош, венгерский гимнаст;
Жюль Буйе, французский прыгун в воду с трамплина;
Арно Камминга, нидерландский пловец;
Даниэль Рестрепо, колумбийский прыгун в воду.