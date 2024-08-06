ФОТО | Взял медаль на расслабоне. Турецкий стрелок не только стал чемпионом, но и вирусным мемом Олимпиады-2024
Олимпиада в Париже подарила нам новых героев. Расслабленная поза, рука в кармане и суровый взгляд в социальных сетях турецкого стрелка Юсуфа Дикеча начали называть Killer starter pack (стартовый набор киллера) и сравнивать с Тони Сопрано. Тут мы собрали все самые смешные с ним посты в социальных сетях.
51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах, стал героем людей и самым популярным мемом в социальных сетях.
„Это была позиция, в которой я чувствовал себя наиболее комфортно и мог сохранять тело наиболее устойчивым. Хотя внешне я выглядел спокойно, внутри бушевала буря. Я не ожидал, что эта поза вызовет столько шума. Мой друг, выигравший золотую медаль, сказал: „Я занял первое место, но больше всего говорят о тебе“, — сказал Дикеч в эфире NTV.
Пользователи сравнили Дикеча с персонажами фильмов и видеоигр.
Юсуф Дикеч стал заниматься спортивной стрельбой, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции. Он холост, у него есть дочь, своим хобби спортсмен называет танцы, а еще Дикеч любит котов.