Юмор
06.08.2024, 14:00

ФОТО | Взял медаль на расслабоне. Турецкий стрелок не только стал чемпионом, но и вирусным мемом Олимпиады-2024

 
ЮСУФ ДИКЕЧ
ЮСУФ ДИКЕЧ
ФОТО: ALAIN JOCARD | Scanpix

Олимпиада в Париже подарила нам новых героев. Расслабленная поза, рука в кармане и суровый взгляд в социальных сетях турецкого стрелка Юсуфа Дикеча начали называть Killer starter pack (стартовый набор киллера) и сравнивать с Тони Сопрано. Тут мы собрали все самые смешные с ним посты в социальных сетях.

51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах, стал героем людей и самым популярным мемом в социальных сетях.

„Нам нужно, чтобы ты вернулся для одной последней работы“. „Кто цель?“ „Не кто, а где. Олимпийские игры, во Франции. Ты всегда был нашим лучшим стрелком“
„Расскажу своим детям, что это были „Мстители““

„Это была позиция, в которой я чувствовал себя наиболее комфортно и мог сохранять тело наиболее устойчивым. Хотя внешне я выглядел спокойно, внутри бушевала буря. Я не ожидал, что эта поза вызовет столько шума. Мой друг, выигравший золотую медаль, сказал: „Я занял первое место, но больше всего говорят о тебе“, — сказал Дикеч в эфире NTV.

„Никто:“ „Тот самый турок на Олимпиаде:“

Пользователи сравнили Дикеча с персонажами фильмов и видеоигр.

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Юсуф Дикеч стал заниматься спортивной стрельбой, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции. Он холост, у него есть дочь, своим хобби спортсмен называет танцы, а еще Дикеч любит котов.

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