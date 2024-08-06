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06.08.2024, 19:00

Вместо вакансий - слезливые истории про увольнения. Что случилось с профессиональной соцсетью LinkedIn?

 
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ФОТО: Treerat Wongvorapat | Shutterstock

В последние годы на самом известном сайте для профессиональной и карьерной интеграции с гораздо большим успехом можно наткнуться на истории из личной жизни, слезливые селфи или странные спортивные аналогии, нежели найти стоящую вакансию. Что случилось с LinkedIn?

Если вы недавно были на LinkedIn, то могли заметить, что сайт действительно стал немного странным. Было время, когда эта социальная медиа-платформа была меккой для тех, кто находился в поисках работы или стремительно поднимался по карьерной лестнице. Активные пользователи могли получить запрос от рекрутера или попытаться наладить контакт с продвинутыми специалистами из своей отрасли. В то время все было довольно степенно и официально: LinkedIn ощущался как скучный старший брат Instagram и Twitter.

Но сейчас атмосфера социальной сети полностью изменилась. Привычные обновления вакансий утонули в волне длинных, извилистых постов, в которых менеджеры, коучи и руководители высшего звена делятся эмоциональными историями из своей личной жизни, научивших их основным принципам лидерства или производительности. Романтические отношения, серьезные болезни, забавные милые вещи, о которых рассказывают нам дети, стали идеальными деловыми афоризмами для постов в духе „Дневник генерального директора“. Что, возможно, еще более ошеломляет, так это то, что сообщения подобного характера регулярно собирают тысячи лайков и репостов. Похоже, LinkedIn сейчас прочно вошел в свою эру кринжа, считает журналист The Independent Кэти Россински, и рассказывает о стремительном падении социальной сети LinkedIn.

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