Вместо вакансий - слезливые истории про увольнения. Что случилось с профессиональной соцсетью LinkedIn?

Если вы недавно были на LinkedIn, то могли заметить, что сайт действительно стал немного странным. Было время, когда эта социальная медиа-платформа была меккой для тех, кто находился в поисках работы или стремительно поднимался по карьерной лестнице. Активные пользователи могли получить запрос от рекрутера или попытаться наладить контакт с продвинутыми специалистами из своей отрасли. В то время все было довольно степенно и официально: LinkedIn ощущался как скучный старший брат Instagram и Twitter.