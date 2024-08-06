Культовый режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

По словам 78-летнего режиссера, болезнь спровоцировало курение.

„У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Я не могу выйти на улицу. И я могу пройти лишь небольшое расстояние, после чего мне не хватит кислорода“, — сказал он, отвечая на вопрос о своих творческих планах.

„Я очень любил курить, но в конце концов курение задело меня. Для меня это было частью художественной жизни“, — рассказал Линч. По его словам, в мире ничто не может сравниться с курением, „нет ничего подобного в этом мире — это так прекрасно“. „А между тем это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить“, — сказал Линч.

На фоне болезни Линч стал опасаться респираторных заболеваний, в том числе ковида.