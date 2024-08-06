Вторая жизнь пляжа Клоогаранна: пережил упадок, но возродился благодаря европейским деньгам

Писатель Агу Веэтамм, написавший книгу „Laulasmaa ja Lohusalu – loomerahva suvekodu“ (Лауласмаа и Лохусалу – летний дом творческих людей), сам в детстве жил в Лауласмаа. По его словам, золотые времена Клоогаранна пришлись на 60-80-е годы.

В Клоогаранна были великолепные водные аттракционы, но они были сильно повреждены морем. „Высокий дракон с качелями под ним, насколько я знаю, продержался всего три лета. Потом его убрали, потому что он стал опасен. Мост, который уходил в море, тоже не выдержал натиска моря – его снесло штормом. Мы здесь смеемся, что все, кто строит близко к морю, однажды могут остаться без коттеджей“, – рассказал он.

„Основной причиной упадка этого пляжа стало то, что пляжи стали свободными, пограничники больше не запрещали людям ходить на пляж, а потом появилось множество машин, и стало можно поехать на любой пляж. Однако сейчас в Клоогаранна снова появились очень интересные развлечения для детей, и мне постоянно приходится ездить туда с внуками из Лауласмаа“, – отметил Веэтамм.

В 2021-2023 годы был завершен проект по обустройству района пляжа Клоогаранна, который обошелся чуть более чем в миллион евро. „Сейчас на территорию действительно стоит посмотреть и открыть для себя пляж Клоогаранна. А если прогуляться по этим улицам, то можно увидеть очень многое из того старого времени“, – добавил он.

Местные жители, по словам Веэтамма, тоже довольны, что теперь пляж не заросший травой. „Местные жители не загорают на пляже днем, они ходят купаться вечером“, – добавил он.