38-летняя женщина добровольно поселилась в доме престарелых: зачем она это сделала
Поначалу Ян думала, что дом престарелых — это скучно и печально. Однако пожив там три месяца, она открыла для себя пожилых людей с совершенно другой стороны, сообщает Asia One со ссылкой китайские новостные СМИ.
Сценаристка из Китая по фамилии Ян, которой исполнилось 38 лет, зарегистрировалась в доме престарелых, решив жить жизнью „старого человека“. Этому решению предшествовала госпитализация женщины из-за истощения. Она 11 лет проработала в Пекине, вдали от своего родного города и семьи. Длительный рабочий день и бессонные ночи сильно повлияли на ее здоровье.
После лечения Ян, чьи родители уже умерли, отклонила приглашение своих братьев и сестер пожить с ними на родине.
„В моем состоянии мне было бы не по душе жить с ними, так как мне пришлось бы рано вставать каждый день. Из-за слабого психического состояния я также легко просыпалась от любого шума“, — объяснила героиня.
Пробыв месяц в больнице, она переосмыслила свою жизнь. Желая тихого и спокойного места, где могла бы замедлиться и восстановиться, Ян решила жить в доме престарелых, чтобы наслаждаться более размеренным темпом. Этот опыт она нашла не только восстанавливающим, но и воодушевляющим. Более того, китаянка начала документирование жизни пожилых людей, которых там проживает более сотни.
„Я хочу показать всем, что такое сообщество пожилых людей на самом деле“, — заявила Ян, комментируя создание документальной ленты о своем опыте.
Несмотря на то, что после госпитализации у нее осталось немного сбережений, плата за проживание в размере 2000 юаней ($370,6) обеспечила ей комнату и питание в течение месяца в доме престарелых, который состоял из пяти многоквартирных жилых зданий. Он расположен рядом с садом с фруктовыми деревьями, пышной зеленью, а также фермой с животными, такими как павлины и олени, бродящими по территории.
Для Ян этот опыт был сродни проживанию в кондоминиуме со множеством удобств. В итоге она осталась там на три месяца.
По ее словам, дом престарелых разделен на три зоны в зависимости от уровня необходимого ухода. Цены на каждую комнату зависят от размера и варьируются от 1300 до 2200 юаней (около $240–$407).
Однако она призналась, что вначале у нее были некоторые сомнения.
„Мое впечатление от дома престарелых таково, что ваши движения будут ограничены, что жизнь там будет скучной, и вы будете просто лежать на кровати“, — сказала она. Однако позже женщина обнаружила, что ее опыт совсем не скучный. Ей удалось увидеть веселую и энергичную сторону пожилых жителей дома, которые с радостью присоединялись к различным мероприятиям.
Многие также с нетерпением ждали, когда она отведет кого-нибудь из них в сторонку, чтобы поболтать и поделиться историями о своей молодости. Их энергия дала ей чувство ободрения.
Практика проживания молодых людей в домах престарелых в Китае не нова. Одно такое заведение в Ханчжоу даже набрало молодых людей для проживания там.
Запущенный еще в 2019 году, проект обещал предоставить молодым людям бесплатное жилье, если они будут работать 10 часов в месяц, сопровождая пожилых людей в учреждении. С тех пор инициатива распространилась на другие провинции Китая.
Цели кампании — предоставить молодым поколениям, которые сталкиваются с трудностями в обеспечении жильем, крышу над головой и в то же время „облегчить бремя социальной изоляции для пожилых людей“.