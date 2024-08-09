38-летняя женщина добровольно поселилась в доме престарелых: зачем она это сделала

Сценаристка из Китая по фамилии Ян, которой исполнилось 38 лет, зарегистрировалась в доме престарелых, решив жить жизнью „старого человека“. Этому решению предшествовала госпитализация женщины из-за истощения. Она 11 лет проработала в Пекине, вдали от своего родного города и семьи. Длительный рабочий день и бессонные ночи сильно повлияли на ее здоровье.

После лечения Ян, чьи родители уже умерли, отклонила приглашение своих братьев и сестер пожить с ними на родине.

„В моем состоянии мне было бы не по душе жить с ними, так как мне пришлось бы рано вставать каждый день. Из-за слабого психического состояния я также легко просыпалась от любого шума“, — объяснила героиня.

Пробыв месяц в больнице, она переосмыслила свою жизнь. Желая тихого и спокойного места, где могла бы замедлиться и восстановиться, Ян решила жить в доме престарелых, чтобы наслаждаться более размеренным темпом. Этот опыт она нашла не только восстанавливающим, но и воодушевляющим. Более того, китаянка начала документирование жизни пожилых людей, которых там проживает более сотни.

„Я хочу показать всем, что такое сообщество пожилых людей на самом деле“, — заявила Ян, комментируя создание документальной ленты о своем опыте.

Несмотря на то, что после госпитализации у нее осталось немного сбережений, плата за проживание в размере 2000 юаней ($370,6) обеспечила ей комнату и питание в течение месяца в доме престарелых, который состоял из пяти многоквартирных жилых зданий. Он расположен рядом с садом с фруктовыми деревьями, пышной зеленью, а также фермой с животными, такими как павлины и олени, бродящими по территории.

Для Ян этот опыт был сродни проживанию в кондоминиуме со множеством удобств. В итоге она осталась там на три месяца.

По ее словам, дом престарелых разделен на три зоны в зависимости от уровня необходимого ухода. Цены на каждую комнату зависят от размера и варьируются от 1300 до 2200 юаней (около $240–$407).

Однако она призналась, что вначале у нее были некоторые сомнения.