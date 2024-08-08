6-летняя девочка не получила паспорт из-за того, что ее назвали в честь персонажа „Игры престолов“

Люси рассказала, что ее дочери, 6-летней Кхалиси, было отказано в выдаче паспорта – чиновники сказали ей, что для этого необходимо одобрение Warner Brothers, поскольку они владеют торговой маркой этого имени.

„Я была абсолютно опустошена, мы с нетерпением ждали нашего первого общего отпуска“, — сказала Люси.

39-летняя мама планировала их поездку мечты в парижский Диснейленд, когда получила плохую новость. „Я получила письмо из паспортного стола, в котором говорилось о том, что ее имя является торговой маркой Warner Brothers. Я впервые слышала о таком и была ошеломлена“, — вспомнила она.

Получив юридическую консультацию, разочарованная мама узнала, что ее дочь имеет право использовать это имя, и передала эту информацию в паспортный стол.

„Я не понимала и чувствовала себя разочарованной. Если она смогла получить свидетельство о рождении, разве тогда ничего не было замечено? — сказала она. — Я никогда не думала, что имя можно зарегистрировать как торговую марку“.

Как сообщается, позже Люси позвонили из паспортного стола, чтобы извиниться за ошибку. Хотя чиновники сказали, что теперь они смогут оформить паспорт маленькой Кхалиси, Люси сказала, что считает, что проблема была решена только потому, что она пожаловалась в социальных сетях.

„Если бы я не написала об этом в социальных сетях, ничего бы не было сделано. Я бы застряла, не зная, что делать“, — сказала она, добавив, что к ней обратились другие люди, пережившие нечто подобное.

Сейчас Люси говорит, что ждет получения паспорта своей дочери, прежде чем забронировать новую поездку в парижский Диснейленд.

„Я надеюсь, что паспорт будет выдан в ближайшее время, и мне пообещали, что позвонят через несколько дней, чтобы узнать, есть ли прогресс“, — рассказала она изданию.

Она также надеется, что ее история может помочь другим, кто оказался в подобной ситуации.