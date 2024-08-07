25-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов попал в больницу и рассказал о серьезной травме

В своем Instagram 25-летний Бруклин сообщил, что попал в больницу. В частности, он опубликовал фото из медучреждения, на котором появился на больничной койке в палате. Как оказалось, сын знаменитых супругов получил серьезную травму – перелом плеча.

Как именно это произошло – Бруклин рассказывать не стал. Вместо этого сын Бекхэмов отметил, что с ним все в порядке, и призвал поклонников не волноваться за него, ведь его жена, американская актриса Никола Пельтц, рядом и позаботится о нем.

„Сломанное плечо, но все хорошо, потому что у меня есть Никола, которая будет ухаживать за мной. Целую, люблю тебя, крошка“, — написал в своем фотоблоге Бруклин.