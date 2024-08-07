„В Эстонии становится все больше настоящих гурманов“. Эксперты в области общественного питания рассказали о высоких ожиданиях к ресторанам

По словам руководителя EHRL, ожидания от меню изменились за годы. „Раньше было важно, чтобы меню было длинным и содержало множество блюд, от устриц до пасты и пиццы. Сегодня посетители ожидают и ценят сезонное меню – идти в ногу с природой не только естественно, но и гарантирует свежайшие продукты“, - сказала Майдла. Она считает, что меню стали более разнообразными и отличительными, а творчество шеф-поваров часто становится началом новых кулинарных трендов.

Шеф-повар ресторана VõiVõi отметил, что жителям Эстонии особенно нравятся итальянская, тайская и французская кухни, так как в эти регионы путешествуют чаще всего. „Эстонские рестораны всё же характеризуются теми вкусами, которых ожидают посетители. Спрос создаёт предложение. В то же время всё больше ценятся местные продукты и вкусы. Поэтому мы должны уделять больше внимания нашим местным фермерам и производителям, сотрудничая с ними“, - пояснил Дьячук, его ресторан планирует предлагать меню, вдохновлённое различными европейскими кулинарными традициями, используя как можно больше органических и местных продуктов.

Известный шеф-повар Владислав Дьячук, который открывает ресторан VõiVõi в квартале Arter, добавил, что ресторанная культура в Эстонии на очень высоком уровне, и посетители ценят качественную еду. „Ожидания посетителей во многом обусловлены многочисленными путешествиями. Люди ездят по всему миру и пробуют разные вкусы. Вернувшись домой, они хотят получить такие же впечатления и в местных ресторанах“, - объяснил Дьячук.

„Все люди разные, поэтому и ожидания от ресторанов тоже разные. Мне кажется, что в Эстонии становится всё больше настоящих гурманов, которые приходят в ресторан не просто провести время или насытиться. Часто эти люди сами умеют хорошо готовить, и поэтому их ожидания от ресторанов высоки. Они ищут новые вкусы и тренды“, - сказала Киллу Майдла, исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL).

Уровень обслуживания улучшается

По словам директора EHRL, наравне с кулинарными впечатлениями от ресторанов ожидается и хорошее обслуживание, и приятно видеть, что обслуживание становится всё больше в центре внимания. „Уровень обслуживания значительно повысился за последние годы и продолжает расти. Здесь важную роль играет и то, как общество воспринимает и ценит профессию официанта – хотя у нас ещё есть над чем работать, мы движемся в правильном направлении с хорошей скоростью“, - сказала Майдла.

Её огорчает распространённое мнение, что работа официанта проста и с ней справится каждый. „Хорошее обслуживание – это на самом деле сочетание подходящих личных качеств и навыков, доведённых до совершенства. Хороший официант умеет вызвать эмоции, благодаря чему гости, уходя из ресторана, становятся немного счастливее и лучше. И для этого не нужно устраивать цирк – умение читать человека и внимание к деталям здесь гораздо важнее“, - сказала директор EHRL.

Однако Владислав Дьячук, открывающий ресторан в квартале Arter, заметил, что культура обслуживания ещё не достигла уровня ожиданий посетителей. „Культура обслуживания очень специфична, во многом связана с предлагаемой зарплатой и состоянием экономики, а рестораны, как известно, переживают не лучшие времена. Главная проблема нашего обслуживания в том, что официанты чаще всего проходят обучение на месте, то есть уровень обслуживания зависит от интереса и вклада владельца ресторана в развитие сервиса“, - сказал Владислав Дьячук.

Рестораны могли бы больше вкладывать в создание атмосферы