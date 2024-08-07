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07.08.2024, 11:00

ОПРОС | „Отстаньте, женщины, от нас - свободных мужчин“. Откровенные признания эстонских холостяков

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„Ни одна из женщин обо мне не заботилась...“
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Friends Stock | Shutterstock

7 августа неформально отмечается День холостяка. Корреспондент RusDelfi решила выяснить, что думают эстонские мужчины о женитьбе и почему многие из них выбирают путь одиночек. Разослав вопросы по группам в Facebook, она получила неожиданный отклик. Мужчины откровенно рассказали о своем отношении к браку, семейным ценностям и о причинах, по которым предпочитают оставаться холостыми.

Настоятельно решив понять логику и мировоззрение эстонских холостяков, я обратилась за поиском ответов к всемогущему Facebook, он-то уж точно знает. Специально выискивать кого-то поодиночке глупо и энергозатратно, поэтому я закинула удочку, разослав по всевозможным группам следующий текст:

Совершенно не ожидав, что эта тема так всколыхнет сердца одиноких мужчин и женщин, а в комментариях разразятся целые дискуссионные бои, я все-таки получила нужный отклик.

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RusDelfi
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