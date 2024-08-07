ОПРОС | „Отстаньте, женщины, от нас - свободных мужчин“. Откровенные признания эстонских холостяков

7 августа неформально отмечается День холостяка. Корреспондент RusDelfi решила выяснить, что думают эстонские мужчины о женитьбе и почему многие из них выбирают путь одиночек. Разослав вопросы по группам в Facebook, она получила неожиданный отклик. Мужчины откровенно рассказали о своем отношении к браку, семейным ценностям и о причинах, по которым предпочитают оставаться холостыми.