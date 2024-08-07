Яну Тоом возмутило использование слова „тибла“ в песне на диске, который выпустил Кайтселийт(5)
На диске с военными песнями „24.02“, который выпустил Кайтселийт, есть песня группы Untsakad „Vahvus“, слова к которой написал эстонский поэт Аапо Ильвес. Депутат Европарламента Яна Тоом обратила внимание на то, что в песне используется слово „тибла“ и попросила его заменить.
„Может ли Кайтселийт, как создатель альбома „24.02“, передать просьбу депутата Европарламента внести правки в песню „Vahvus“, заменив оскорбляющее и унижающее русских слово „тибла“?“ - написала Тоом, сославшись на то, что в другой песне по просьбе Тоомаса Хендрика Ильвеса было сделано исправление.
„Как вы объясните, что появление в альбоме песни с таким текстом было одобрено Кайтселийтом, который, помимо всего прочего, явлется еще и воспитателем молодежи и в рядах которого состоят в том числе и русские? Считаете ли вы, что такие новые солдатские песни способствуют воспитанию уважения и любви к Эстонии у русских, особенно у молодежи?“ - добавила Яна Тоом в своем обращении к главе Кайтселийта.
Просьба Тоом вызвала критику со стороны лидера Партии зеленых Эвелин Сепп: „Действительно, кто-то должен встать на защиту тибл“.
„Яна Тоом, будь добра, объясни своим избирателям, что „тибла“ указывает не на национальность, а на мировоззрение. Именно поэтому оно присутствует в песне Untsakad, как и в других песнях времен Второй мировой войны, с которыми патриотичные эстонские парни отстаивали Эстонию в окопах“, - написала Сепп.
Однако как ранее рассказал в интервью лидер ансамбля Untsakad Маргус Пылдсепп, это не старая военная песня, а новая, которая была написана, „чтобы солдаты в армии могли петь новые песни“. Автор слов - поэт Аапо Ильвес, который тоже высмеял Тоом в ответ на ее просьбу: „Ха, из песни „тибла“ не выкинешь!“
Сепп ссылается на эстоноязычную статью в „Википедии“, где про термин написано следующее: „Тибла - это уничижительный термин, обозначающий большевика или советского человека. Тибла не уважает культуру страны пребывания, ее народ и язык, и также в целом враждебно относится к эстонскому государству. Считается, что тиблы также ностальгируют по Советскому Союзу“.
Тоом не согласна с этой формулировкой и ссылается на то, что В Эстонском ортологическом словаре от 2018 года указано, что слово „тибла“ означает „русский“ и является уничижительным. К подобному выводу пришла и Лийзи Лайнесте в своем исследовании 2008 года „Об уничижительных именах в эстонском Интернете“.