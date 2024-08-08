ФОТО | Первый „Мистер Латвия“ Вилнис Соловьев обменялся кольцами со своим возлюбленным Виктором

Какую свадьбу планируют молодожены? Как рассказал Вилнис, они хотят отпраздновать ее в Курземе в широком кругу гостей. Кстати, у мероприятия уже есть название — „Желтая вечеринка“ (Yellow party), что означает, что гости придут в желтой одежде, чтобы „сделать этот день позитивным и солнечным“.

В 1995 году Вилнис Соловьев выиграл первый мужской конкурс красоты „Мистер Латвия“. До конкурса Вилнис работал учителем физкультуры в Лиепайской средней школе № 5 и был профессиональным спортсменом, но всегда мечтал танцевать, чем и занялся после участия в конкурсе.

После конкурса он женился, у него родились две дочери, которые уже достигли подросткового возраста, но позже семья распалась. В юности Вилнис понял, что он гомосексуален, поэтому его отношения с женой разладились, ведь с годами он уже не мог скрывать свою ориентацию.