ВИДЕО | Основательница Eesti 200 и член Таллиннского горсобрания Лийна Нормет торгует „стульями для попки“

Член Таллиннского горсобрания Лийна Нормет рекламирует тренажер, разместив видеоролик на TikTok. Видеоролик озаглавлен: „Вот как выглядит этот „стул для попки“. Нормет любезно демонстрирует, как пользоваться стулом. Продукт, который правильно называется тренажером для мышц тазового дна, вовсе не является стулом, а представляет собой круглое устройство размером со сковородку. По словам Нормет, в ее салоне его еще называют „роботом-пылесосом“. Она любезно демонстрирует, как им пользоваться. Вы кладете средство на стул, а затем садитесь на него верхом, расставив ноги в сторону.