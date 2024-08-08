ВИДЕО | Основательница Eesti 200 и член Таллиннского горсобрания Лийна Нормет торгует „стульями для попки“(5)
Политик Социал-демократической партии Лийна Нормет управляет салоном красоты, где среди предлагаемых товаров есть тренажер для мышц тазового дна, который она ласково называет „стулом для попки“.
Член Таллиннского горсобрания Лийна Нормет рекламирует тренажер, разместив видеоролик на TikTok. Видеоролик озаглавлен: „Вот как выглядит этот „стул для попки“. Нормет любезно демонстрирует, как пользоваться стулом. Продукт, который правильно называется тренажером для мышц тазового дна, вовсе не является стулом, а представляет собой круглое устройство размером со сковородку. По словам Нормет, в ее салоне его еще называют „роботом-пылесосом“. Она любезно демонстрирует, как им пользоваться. Вы кладете средство на стул, а затем садитесь на него верхом, расставив ноги в сторону.