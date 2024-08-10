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10.08.2024, 13:14

Ласнамяэ отметит 31-й день рождения семейным днем и концертом любимых эстонских артистов

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ФОТО: Lasnamäe linnavalitsus

В субботу, 31 августа, в парке Паэ состоится День Ласнамяэ. Гостей мероприятия ждет множество развлечений для всей семьи. Вечер завершится концертом с участием Койта Тооме, вокальной студии DeLight и Артёма Савицкого.

„День Ласнамяэ — это особое для нашего сообщества событие, которое объединяет жителей и гостей района, предлагая им возможность насладиться прекрасной культурной программой и приятно провести время вместе. Мы гордимся тем, что 31-й день рождения района мы сможем отметить столь запоминающимся концертом. В этот раз в день Ласнамяэ мы предложим особо богатую и разнообразную программу, принять участие в которой мы приглашаем всех желающих!“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

31 августа, начиная с 15 часов в парке Паэ состоится День Ласнамяэ – большой семейный день и фестиваль, полный увлекательных занятий и развлечений для посетителей всех возрастов. В течение дня гости праздника смогут принять участие в спортивной и развлекательной программе, насладиться концертом и посетить различные мастер-классы. Программа мероприятия и дополнительная информация будут опубликованы в ближайшее время.

В 18 часов за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состоится концерт, на котором для жителей и гостей района выступят вокальная студия DeLight, а также Артём Савицки, известный своими мелодичными поп-песнями и запоминающимся голосом. Завершит вечер Койт Тооме – одна из самых ярких звезд эстонской музыкальной сцены, чьи хиты уже не первый год завоевывают любовь слушателей.

Поскольку мероприятие проходит на открытом воздухе, организаторы просят одеваться по погоде.

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