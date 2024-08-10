Как развлечься, не потратив ни цента? Бесплатные мероприятия для взрослых и детей

Огородное дело учит правильно сажать растения и ухаживать за ними, развивает чувство ответственности за окружающую среду, дает возможность активно провести свободное время, прививает навыки совместной работы. Деятельность на Раадику организует НКО „Ласнаидея“ при поддержке Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Всё лето на Раадику садовая деятельность! Приглашаются любители огородного дела всех возрастов.

Ох уж эти ароматные булочки и пирожные, счастливые улыбки людей и убаюкивающие в своей красоте сады Кристийне! Всем этим можно насладиться на Дне дворовых кафе Кристийне, который организует управа района Кристийне в сотрудничестве с местными жителями. День дворовых кафе помогает создать чувство общности, дает человеку опыт торговли и возможность развить концепцию домашнего или дворового кафе на долгие годы. В рамках этого мероприятия можно заглянуть во дворы и сады, которые обычно закрыты для посещения. День дворовых кафе проходит уже 7-й год подряд.

С правилами использования бань в летний период можно ознакомиться здесь: https://bit.ly/4aC3kZH

Сауны открыты для всех желающих с 12:00 до 22:00 до 30 сентября. Посетить сауну очень просто. Первый посетитель получит ключ у охранника. Если сауны будут заняты, то использование будет организовано по принципу живой очереди. Поскольку это общественные бани, за чистоту в них отвечают сами посетители. Посещение саун бесплатное, приглашают всех любителей банных процедур. Для нагрева сауны посетителям следует принести с собой дрова. В одну баню помещается четыре человека. В саунах категорически запрещено курение и употребление алкоголя.

Когда: до 04.09 (каждую среду в 18:00)

Тренировки на самокатах для молодежи в возрасте от 7 до 26 лет проходят по вторникам. Для участия в тренировке нужен собственный самокат и шлем! Если погода жаркая, обязательно нужно взять воду и головной убор! В случае дождливой погоды тренировка отменяется, но в следующий раз будет на час дольше. Тренировки проводят тренеры MTÜ Keerdtrepp.

Когда: до 27.08 (каждый вторник с 11:00 до 12:00)

По воскресеньям, до 25 августа, в различных парках центра города будут проходить традиционные Детские утренники. Детей будут развлекать самые разные персонажи, играя в веселые игры. Детские утренники в центре города порадуют смехом и подарят новых друзей!

Читать можно как книги, взятые в библиотеке, включая электронные библиотеки, так и выбранные с домашней книжной полки. Чтобы облегчить выбор, библиотекари составили списки рекомендуемой литературы, в котором много новых детских книг и книг о разных странах и народах. Впервые в акции может принять участие весь класс. Более подробные правила и рекомендации по чтению можно найти на детской странице Таллиннской центральной библиотеки.

Таллиннская центральная библиотека приглашает всех детей до 13 лет принять участие в программе летнего чтения „Лето с книгой“. Программа, которая продлится до 15 августа, посвящена знакомству с различными культурами. У детей будет возможность, читая книги и/или выполняя задания, полученные в библиотеках, собирать штампы в специальный читательский паспорт. Участников, собравших к 15 августа не менее десяти штампов, приглашают на церемонию закрытия программы чтения 24 августа в Таллиннском легкоатлетическом холле.

Когда: до 27.08 (каждый вторник в 19:00)

Тренировки по футболу для молодежи в Пирита

Дети смогут поиграть с клоунами, а также с героями детских книг и мультфильмов.

На разогреве выступит группа Lovely Beats – захватывающее сочетание двух скрипок и вокала. Их музыка представляет собой смесь кантри и ирландского фолка, выполненную в их собственной ритмической тональности.

Место встречи – у статуи льва. Гимнастика и силовые упражнения подходят для любителей спорта всех возрастов. Используется различный инвентарь: гимнастические мячи, резинки, конусы, коврики. Тренер Эвелин Тальтс (Roosa Tank OÜ). Раз в месяц тренировки проводит тренер ФК „Флора“ Эгон Тинце.

Когда: до 03.10 (каждый четверг в 12:00)

Тренировки для всех участников бесплатные. Тренировки по танцам проводит кубинский тренер Хансель Риверо.

Когда: до 05.09 (каждый четверг в 19:00)

Бесплатные тренировки по танцам в латиноамериканском стиле. Тренировки проходят на Штромке и подходят для начинающих, а также участников в разном возрасте и физической форме. Танцевать можно и без пары. Место встречи – на деревянном настиле в центре пляжа.

Когда: до 28.08 (каждую среду в 18:00)

Mölkky – набирающая во всем мире популярность уличная игра. Игроки сбивают деревянные кегли. Игра подходит для вcех возрастов и любого уровня подготовки.

На площадке Леннула в Мууга будет работать летняя молодежная палатка, которая ждет детей и подростков Мууга по вторникам и четвергам с 12.00 до 15.00. Здесь можно будет заниматься рукоделием, а активные дети смогут поиграть в футбол, баскетбол, настольный теннис и волейбол. На месте будут находиться городские молодежные и спортивные работники Маардуского молодежного центра, которые обеспечат ребят оборудованием для игр и водой, расскажут о правилах и будут всячески поддерживать. Эти бесплатные мероприятия – хорошая возможность для молодых людей отлично и содержательно провести лето, а также развить свои навыки в различных видах спорта.

Когда: до 29.08 (каждый вт. и чт.)

На концерте можно будет послушать живую музыку в исполнении молодежного фольклорного ансамбля Uurikad.

Управа Пыхья-Таллинна организует серию тренировок по ходьбе с палками в пляжном парке Stroomi. Обучение проводит тренер Рене Меймер, который является лидером и покровителем этого хобби в Эстонии. Под его руководством участники освоят правильную технику, благодаря чему также увеличится польза от тренировок.

Когда: до 26.09 (каждый четверг в 11:00)

Все знают о таком благотворном влиянии йоги на здоровье, как повышение эластичности мышц, улучшение психического здоровья и качества сна. Йога имеет множество положительных эффектов и подходит всем людям, независимо от пола, возраста и уровня гибкости! Тренировки помогут снять напряжение с тела, улучшить душевное и физическое состояние и завершить теплые летние вечера расслабляющей йогой на свежем воздухе. Обучение проводит Криста Кестер, преподаватель танцев и йоги с многолетним опытом. С собой нужно взять коврик для йоги, одеяло или полотенце.

Где: спа-отель LaSpa (Puhkekodu tee 4, Laulasmaa)

Когда: ежедневно (вплоть до 20.08)

Летними вечерами спа-отель LaSpa приглашает на концерты в свой уличный шатер. Это – идеальное место, чтобы расслабиться после рабочего дня или посещения пляжа. Концерты бесплатны и проходят с 18.00 до 20.30.

Лето в детском отделе Нарвской библиотеки

Когда: до 30.08

Где: Нарвская библиотека (Malmi 8, Narva)

Всё лето в детском отделе Нарвской центральной библиотеки каждый день открыта игровая комната и игровой домик, где можно приятно провести время с друзьями. Также можно вместе посмотреть мультфильмы, поиграть в настольные игры и сделать поделки, найти интересную книгу для летнего чтения. Подростки могут воспользоваться тренажёрами и спортивным инвентарём.

В летний период Нарвская центральная библиотека предлагает детям:

программу летнего чтения (с мороженым). До 30.08.2024. Информация по телефону: 3591467

Условия участия в Программе летнего чтения: eчастник должен быть читателем Нарвской центральной библиотеки или ее филиалов (Кренгольмская библиотека, библиотека „Энергия“, библиотека Дома творчества школьников). Из внушительного массива литературы Северных стран для программы выбраны 150 книг для ребят разных возрастов и много изданий для взрослых – как на русском, так и на эстонском языках. Эти книги можно будет взять домой. При возврате книг ребятам надо будет ответить на 2–3 вопроса по тексту произведений, адресованных их возрасту, взрослым – на 2 вопроса викторины о Северных странах. Если даны правильные ответы, то читатель получает приз – мороженое. Тот, кто прочтет больше всех книг, получит главный приз – книгу. Программу летнего чтения поддерживает Представительство Совета Министров Северных стран в Эстонии.

клуб настольных игр для подростков (по вторникам). Начало в 16.00. Необходима предварительная регистрация по телефону: 3591467.

клуб интеллектуальных игр Brain Up (по средам). Начало в 15.00. Информация по телефону: 5662 9211.

показ детских мультфильмов (по вторникам). Начало в 12.00. Информация по телефону: 359 3236.

показ приключенческих фильмов для подростков (по средам). Начало в 12.00. Информация по телефону: 359 3236.

семейный час в библиотеке (по четвергам). Начало в 12.00. Необходима предварительная регистрация по телефону: 359 1467.

творческую мастерскую (по пятницам). Начало в 12.00. Информация по телефону: 359 1467.

День города Нарва-Йыэсуу

Когда: 10.08 с 10:00 до 00:00

Где: Светлый парк, различные места

В рамках Дней города Нарва-Йыэсуу в различных местах города пройдут мероприятия и представления. В Светлом парке пройдет ярмарка, а также игры, аттракционы и мастер-классы для детей. Кульминацией вечера станет концерт с участием ВИА Клюква, танцевального коллектива Varjud, Anna Darling Band, фокусника Дмитрия Зорина и группы „Авеню“.

На спортивной площадке школы Нарва-Йыэсуу пройдут молодежные соревнования по футболу и езде на самокате, а также турниры по теннису, страйкболу и стрельбе из лука.

По случаю Дня города городская управа Нарва-Йыэсуу предоставляет всем желающим бесплатную парковку, чтобы гостям было удобно участвовать в Днях города.