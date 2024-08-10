На выставке в волости Раэ представлены работы Дали, Охакаса, Сарапуу и Аррака
В Культурном центре Раэ (Арукюла теэ, 9) открылась выставка, где представлены произведения искусства из частных собраний коллекционеров волости. Среди прочего на выставке экспонируются работы Сальвадора Дали, Валдура Охакаса, Лембита Сарапуу и Юри Аррака, пишет rusERR.
„Год культурного многообразия заставил задуматься о том, сколько произведений искусства хранится в волости Раэ. Поэтому мы обратились к местным коллекционерам с просьбой предоставить свои работы для совместной выставки“, - поясняют организаторы.
В экспозицию вошл работы таких художников, как Сальвадор Дали, Валдур Охакас, Лембит Сарапуу, Юри Аррак, Марко Мяэтамм, Лийс Когер, Кайли Аавик, Марита Лийвак, Марго Каск, Маурицио Каттелан (реконструкция произведения) и Янно Бергманн.
Выставка будет открыта до 4 сентября. Подробная информация на эстонском языке доступна на сайте Культурного центра Раэ.