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10.08.2024, 15:16

На выставке в волости Раэ представлены работы Дали, Охакаса, Сарапуу и Аррака

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Pegaz | Shutterstock

В Культурном центре Раэ (Арукюла теэ, 9) открылась выставка, где представлены произведения искусства из частных собраний коллекционеров волости. Среди прочего на выставке экспонируются работы Сальвадора Дали, Валдура Охакаса, Лембита Сарапуу и Юри Аррака, пишет rusERR.

„Год культурного многообразия заставил задуматься о том, сколько произведений искусства хранится в волости Раэ. Поэтому мы обратились к местным коллекционерам с просьбой предоставить свои работы для совместной выставки“, - поясняют организаторы.

В экспозицию вошл работы таких художников, как Сальвадор Дали, Валдур Охакас, Лембит Сарапуу, Юри Аррак, Марко Мяэтамм, Лийс Когер, Кайли Аавик, Марита Лийвак, Марго Каск, Маурицио Каттелан (реконструкция произведения) и Янно Бергманн.

Выставка будет открыта до 4 сентября. Подробная информация на эстонском языке доступна на сайте Культурного центра Раэ.

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