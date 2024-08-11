Финалистка конкурса красоты: „Многие боятся выйти из зоны комфорта и чего-то ждут, я не жду“

– Сначала нужно было просто выйти и рассказать о себе: сколько лет, кто такая и чем занимаешься. В первые минуты меня трясло. Те, кто пришел меня поддержать, писали мне, чтоб я успокоилась, расслабилась. Но это был мой первый выход на сцену.

– Что надо было делать в финале?

Красота – не только внешне, но и внутри: как мы говорим, какие у нас интересы, цели и опыт в жизни. А внешность можно сделать.

– Нет. Таких критериев уже нет. Девочки были абсолютно разные, от 21 года до 46 лет. У всех разные фигуры. Брать надо было харизмой.

Нам делали макияж, прически. Перед началом была еще одна репетиция. Затем пришли гости и судьи. Судей было около 20 человек. Было страшно, честно скажу.

В течение двух недель у нас были репетиции и мастер-классы. А затем начался конкурс.

Девочек было много, но осталось только девять. Кто-то не захотел, кто-то испугался. Был момент, когда стало страшно. Когда что-то новое, то всегда сначала побаиваешься.

Через неделю приходит сообщение, что я прошла кастинг, и меня приглашают на беседу. Ну хорошо, думаю, идем дальше. Пришла на беседу, меня сфотографировали. Через пару дней пришел ответ, что я принята. Нужно было внести предоплату. Участие в конкурсе стоило 250 евро.

– Да, это первый опыт. Мне попалась реклама конкурса красоты. Я посмотрела, закрыла. Потом меня что-то дернуло, и я решила еще раз посмотреть. Вспомнила, что у меня подруга участвовала в этом конкурсе несколько лет назад. Ну и решила зарегистрироваться. Думала: может, и не возьмут еще.

Сейчас я работаю на сезонных ярмарках, выставках. Очень хочется что-то самой организовать.

То я была обычной девочкой, то купила мотоцикл. Потом пошла на конкурс красоты . Не знаю, что будет завтра.

– Много чем. Я такой человек – Фигаро здесь, Фигаро там. Я не люблю сидеть на одном месте. Это скучно. У меня все время что-то меняется. Сегодня я здесь, завтра там.

Честно скажу, я изначально хотела попасть в число победителей. Всего было пять победителей: первое место, три принцессы и первое место в онлайн-голосовании. Я стала третьей принцессой. У меня есть красивая серебряная лента, где написано, что я стала третьей. А еще корона.

Затем был подсчет голосов. Мы сильно переживали, было страшно. Ну а потом – награждение!

А четвертый выход был в красивом вечернем платье, которое надо было заранее выбрать и взять в аренду.

Но я на этот выход особо не надеялась. Я делала ставку на мотоцикл и хотела произвести этим фурор. Считаю, что мне это удалось.

Затем третий выход у нас был в национальных эстонских костюмах, которые нужно было самим подготовить. Я просто сделала веночек и купила синее платье. Многие девочки шили сами. А одна вообще вышла с шарами – то есть у нее юбка была в виде надувных шаров. Тоже довольно оригинально.

У судей была интересная реакция. Не знаю, конечно, что они написали в своих бумажках. Но когда мотоцикл хотели отвезти обратно на парковку, фотограф попросила вернуть его в холл. И там во время перерыва все с ним фотографировались. Это было здорово! Я считаю, что это стало украшением нашего конкурса. Если бы было можно, я бы еще и прокатилась на нем в платье.

Мой выход был под четвертым номером. Я подготовила музыку. Мне помогли выкатить мотоцикл на сцену к судьям – они были в шоке! Я вышла в экипировке, и просто рассказала о том, что у меня начался уже третий сезон на мотоцикле.

Я подошла к организаторам и спросила, можно ли выкатить мотоцикл на сцену. Они удивленно посмотрели. Затем сказали: у нас такого еще не было! Я им отвечаю: я буду первой.! Они согласились. И все отлично удалось.

Поскольку нас заранее предупредили, что нужно показать свои таланты, у меня возник вопрос, а что я могу продемонстрировать. Петь я не умею, стихи сочинять не умею, танцевать не умею. По факту – я ничего не умею. Но сразу возникла мысль о мотоцикле. В Таллинне многие меня знают как видеоблогера.

Вторым номером у нас был показ талантов. Это – самое интересное. Каждая девочка должна была продемонстрировать, на что она способна. Кто-то танцевал цыганские танцы, две девочки пели на украинском, одна показывала черную магию, а кто-то свои стихи читал.

Но в целом – как я всегда говорю родителям, чтобы они не переживали – я аккуратно и спокойно езжу.

– Была одна в конце первого сезона. Но это – отчасти моя вина. Как новичок в конце сезона я раскаталась, почувствовала себя уверенно и немножко не рассчитала расстояние. Начала обгонять машину, но не вписалась и немного пластик на мотоцикле помяла.

– Общаемся. Нас очень много. У меня есть подружка, с которой я прямо на экзамене познакомилась. И на самом деле много девочек катается на мотоцикле. Это особенная культура.

Сдала теорию и экзамен, за две недели до экзамена в авторегистре я купила мотоцикл. И уже третий сезон катаюсь.

– Случайно. Многие говорят: хотели с детства этим заняться, у меня папа байкер и т. д. Меня же раньше просто катали, было прикольно. А потом настал какой-то переломный момент в жизни. И, как я говорю, мне стало скучно. Мне предложили пойти учиться ездить на байке. А почему бы и нет? Я решила записаться в авто-школу на курсы А-категории.

Я – такой человек, который хватается за все новое. Вот вчера мне предложили покататься на яхте – да, хорошо. Как-то меня звали в прямой эфир „Кофе+„ поучаствовать в тренировке – это тоже было здорово.

– Наверное, да. Может быть, через год. Клубов этих много. Из конкурсов ведь существует не только „Мисс Эстония“ – есть „Мисс планета“, „Мисс вселенная“ и все такое. Организаторы обещали что-нибудь еще предложить.

Перед конкурсом я созванивалась с подругой, которая уже участвовала в нем. Она мне сказала: „Иди – это новый опыт, возможность побороть какие-то свои страхи“. Опыт я получила. За этим я и шла. И цель я свою выполнила – вытащила мотоцикл на сцену.

В качестве утешительных призов раздавали розовые ленты: лучший талант, лучший танец, лучшая походка, улыбка и т. п. Я надеялась, что получу приз и за лучший талант, и расстроилась, когда его отдали другой. Но я также получила подарочную карту в СПА.

Например, сделаю обзор необычного ресторана. Недавно делала обзор шоколадной фабрики. Мы с подругой делали для них промо-ролик на байках.

В последние полгода я нашла для себя еще одно занятие – ушла в блогерство. Мне это нравится. Я делаю обзоры, снимаю рекламу, что-то советую людям. И я заметила, что и людям это нравится. Я могу сказать, что приношу пользу. Совмещаю приятное с полезным. Меня называют ходячим информационным бюро. Так и есть. Если что-то интересное происходит, я это покажу.

Может, через год у меня абсолютно поменяется мировоззрение, интересы и жизнь – я не знаю. Никто не знает, что будет завтра, поэтому я живу здесь и сейчас, не откладывая что-то на завтра. У меня план расписан примерно на неделю. Конечно, есть и грандиозные планы, чего бы хотелось. Это нормально, у людей есть цели.

Пошла на конкурс. Спрашивает: зачем тебе это? Да я сама не знаю. Просто так, ради опыта. Почему бы и нет?

У многих есть синдром отложенной жизни, люди боятся выйти из зоны комфорта и чего-то ждут. Я не жду. Мама называет меня безбашенной – не в плане скорости, а потому, что я постоянно то там, то сям.

– Наверное, прожить лучшую жизнь с морем приключений. Я безумно люблю путешествовать, узнавать что-то новое и жить на всю катушку. Многие мне завидуют – молодая, детей нет, никого нет, я то одно пробую, то другое.

Во втором сезоне я чуть парня не сбила. Ехала спокойно, без нарушений, около 60 км/ч по городу. Вечер, никого нет. А он идет по пешеходному переходу и даже не смотрит. Как можно не услышать байк?..

Страшно только встретить неадекватных участников движения, тех же самокатчиков. Есть и пешеходы неадекватные.

У каждого байкера-мотоциклиста – своя цель. Кто-то гонится за скоростью. Есть такие, кто гоняет как обезбашенный. Я их стараюсь сторониться. Мне же просто сесть на мотоцикл – уже хорошо. Я еду спокойно и не торопясь – по делам, в фитнес-зал, в гости. Стараюсь избегать опасных ситуаций на дороге. Мне жалко и себя, и мотоцикл.

– Вы профессионально этим занимаетесь?

– Нет, но пора бы. Это занимает и много времени. Надо прописывать сценарий. Я отношусь ответственно к этой работе. Но не буду снимать все подряд.

Мне предлагают сотрудничество, но если мне это неинтересно или я понимаю, что у меня не получится качественный контент, я отказываюсь. Моя аудитория мне доверяет. С гордостью могу сказать, что я – мостик между потребителем или клиентом и предприятием.

На данный момент я в этом. А что будет через месяц или через полгода – не знаю.

„Рассчитываю только на себя“

– Какой стиль одежды вы предпочитаете?

– Повседневную одежду, комфортную. Парни мне говорят, чтобы я чаще платья надевала. Но был бы повод!

У меня – много платьев и юбок, много каблуков. Периодически их ношу. Но могу откладывать их на другой день. Иногда заставляю себя надевать платье, чтобы чувствовать себя по-другому.

В сезон мотоциклов – все время джинсы, кроссовки, кофты – там иначе не оденешься.

– Как вы ухаживаете за собой?

– Как и любая девочка… Косметологи, парикмахеры. Маникюр и ресницы каждый месяц.

Стараюсь расслабляться. В прошлом году у меня было много работы, я была как загнанная лошадь. Это неправильно. Я много чего взвалила на себя. Но и рассчитываю только на себя. Я не буду искать парня как спонсора.

Иногда вот это „Я сама!“ не дает мне покоя. В этом году конкурс и был отчасти для того, чтобы почувствовать себя девочкой в шикарном вечернем платье, какое я последний раз надевала на выпускной в школе.

– Вы замуж хотите?

– Не то что замуж. Просто хочу встретить своего человека, который будет разделять мои интересы, будет поддерживать. Мы будем вместе на одном вайбе кайфовать от жизни.

А там – как получится.

– Что бы вы еще про себя сказали?

– Я бы сказала, что у меня богатый опыт. Можно в 40 лет быть никем, получить образование и всю жизнь работать на одном месте. А можно в 29 не бояться пробовать что-то новое.

Например, я была ведущей на выставке кошек. Здорово? Да!

Даже не знаю, чего я боюсь. Плохой погоды, наверное.

И сейчас моя цель – развиваться, в т. ч. – в блогерстве, чтобы про меня узнали. Я не просто девочка на байке, у меня много разных граней. Я увлекаюсь и фитнесом. Может, через пару лет тренером стану – кто знает? Работала с косметикой на выставках красоты.

Я не хожу по клубам и не гуляю до двух часов ночи. Я предпочитаю посидеть дома, почитать книгу, послушать подкасты, заняться своим блогом. Вот это меня вдохновляет.

Я заметила, что у меня появилось много хейтеров (от англ. hate – ненавидеть), которые меня осуждают. Сначала было обидно, а потом стало забавлять. И я поняла, что я в правильном месте. Через сопротивление идет рост. Собаки лают – караван идет.

Диванные критики „захейтили“ мой голос в одном ролике. Вот людям заняться больше нечем.

Иногда я могу позволить себе кататься на мотоцикле в юбке. За это меня тоже в Фейсбуке захейтили. У нас все любят „топить“ за экипировку.

В целом я спокойно отношусь к критике. К конструктивной прислушиваюсь. А если это – пустой звон, то просто посмеюсь, отвечу деликатно.