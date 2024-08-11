Олимпиаду закроют звезды: что известно о грандиозном шоу 11 августа?

Церемония открытия Олимпиады в Париже стала ярким культурным событием, споры вокруг которого не утихают по сей день. Накал страстей оказался таким, что к делу подключилась французская полиция; там завели дело об угрозах в адрес худрука шоу Тома Жолли и его команды.

Теперь Франция и мир готовятся к закрытию Игр, оно состоится 11 августа. По данным издания Le Parisien, на шоу выступят две культовые французские группы, Phoenix и AIR, известные своими экспериментами со звуком.

Так ли это, мир узнает лишь в воскресенье. Пока официально о церемонии известно лишь то, что она носит название Records, длится два часа и пройдет на стадионе Stade de France. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера уже заявила радио FranceInfo, что „абсолютно уверена“: Жолли и его команда снова „ослепят мир“.

Среди звезд, которые могут появиться на церемонии, источники называют Снупа Догга и саму Тейлор Свифт. Последняя уже принимала участие в промо-роликах в поддержку команды США. Журналисты предполагают, что звезда прилетит на воскресное выступление из Вены, где дает концерты накануне.

Среди других звезд, замеченных в Париже предположительно для участия в церемонии закрытия - режиссер фильма „Барби“ Грета Гервиг, а также Мишель Йео, Райан Гослинг и Ева Мендес. Ходили слухи, что на шоу 11 августа может прилететь и сам Леонардо Ди Каприо.

Французский оргкомитет комментариев по поводу предстоящей церемонии ожидаемо не дает. Однако там подтвердили, что Stade de France будет превращен в гигантский концертный зал, в котором наряду со звездами первой величины выступят сотни артистов, танцоров и циркачей.

Сразу несколько источников говорят, что на церемонии точно будет Том Круз, который выполнит опасный трюк. Говорят и то, что прыжок настолько серьезен, что не исключено привлечение каскадера...