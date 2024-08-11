В Германии симфоническим оркестром будет дирижировать робот

В октябре 2024 года посетителей концерта Дрезденского симфонического оркестра ожидает необычное зрелище. В честь 25-летнего юбилея коллектива на сцене Фестивального зала Хеллерау в Дрездене музыкантами будет дирижировать робот.

Первой частью концерта под названием „Роботы.Симфония“ („Roboter. Sinfonie“) будет руководить известный немецкий дирижер Михаэль Хельмрат. После антракта он передаст дирижерскую палочку своему коллеге - роботу „MAiRA Pro S“. Это чудо техники, символизирующее, судя по названию, некое женское начало, представляет из себя три руки, способные координировать сложные музыкальные интерпретации, которые не под силу дирижеру-человеку.

Человек бы не справился

Идея доверить руководство оркестром роботу возникла у директора Дрезденского симфонического оркестра Маркуса Риндта еще 20 лет назад. Однако, как он сказал в одном из интервью, это была чистая утопия, о современных технических возможностях не приходилось даже мечтать. В то время уже существовали промышленные роботы, но машин, предназначенных специально для взаимодействия и руководства людьми, еще не было.

Робот-дирижер „MAiRA Pro S“ был создан в сотрудничестве с Техническим университетом Дрездена. Маркус Риндт сознательно решил не использовать искусственный интеллект для управления механическим дирижером. В настоящее время его обучают мастерству люди. Движения моделируются и передаются машине при помощи специальной перчатки для отслеживания движений обычного дирижера. Руки робота, благодаря семи „суставам“, из которых они состоят, могут действовать очень плавно и должны будут с точностью воспроизвести на концерте все выученное накануне.