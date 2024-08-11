Неделя загадочных граффити Бэнкси в Лондоне: субботняя кошка не продержалась и дня, в Сити возник целый аквариум
На полицейской будке в лондонском Сити появилась художественная работа, визуально превратившая стеклянную коробку в аквариум. Эта работа уличного художника Бэнкси — уже седьмая в Лондоне за прошедшую неделю, пишет Русская служба BBC.
Неуловимый уличный художник из Бристоля подтвердил авторство „аквариума“, разместив фотографию в своем инстаграме.
Эта инсталляция отличается от предыдущих работ Бэнкси, появившихся на этой неделе в разных местах по всему Лондону: в отличие от предыдущих традиционных трафаретов эта представляет собой детальную картину, созданную, судя по всему, с помощью полупрозрачной аэрозольной краски, пишет Русская служба BBC.
С понедельника в разных уголках британской столицы появились силуэтные изображения козы, слонов, обезьян, волка, пеликанов и кошки.
Двое полицейских пришли осмотреть и сфотографировать будку после того, как изображение попало на камеры видеонаблюдения, и их попросили проверить, что там происходит.
Тем временем шестая работа знаменитого уличного художника — потягивающаяся кошка, нарисованная на голом, ободранном рекламном щите на северо-западе Лондона, не продержалась и дня: рабочие содрали изображение через несколько часов после того, как о нем стало известно, под шумное неодобрение собравшихся зевак.
Трое мужчин, которых прислали демонтировать щит, объяснили, что их наняла „компания-подрядчик“, а убрать щит было решено „по соображениям безопасности“.
Подрядчик, назвавшийся Марком, рассказал информационному агентству PA, что они собирались снять обшивку щита в понедельник и заменить ее, но демонтаж был перенесен на субботу на случай, если кто-то „сорвет ее и оставит в небезопасном состоянии“.
„Мы будем хранить это произведение искусства у себя во дворе, чтобы посмотреть, не заберет ли его кто-нибудь. Но если нет, то оно отправится в мусорный контейнер, — сказал он. — Мне сказали, чтобы я держал его поаккуратнее на случай, если владелец захочет его забрать“.
Спустя несколько часов после того, как Бэнкси подтвердил, что дизайн принадлежит ему, толпы людей съехались со всего Лондона, чтобы увидеть работу до прихода строителей.
Сначала ее просто хотели закрыть фанерой, чтобы собравшиеся зеваки не мешали проезду транспорта.
Кот стал второй работой Бэнкси в нынешней серии, которую практически сразу, если можно так выразиться, сняли с экспозиции, пишет Русская служба BBC.
Во вторник, изображение воющего волка, появившееся на спутниковой тарелке на крыше магазина в Пекэме на юге Лондона, исчезло менее чем через час: двое молодых людей, по виду не имеющих отношения ни к одному крупному аукционному дому или галерее, на глазах у всех просто спилили тарелку и унесли ее в неизвестном направлении.
В полиции подтвердили, что приняли заявление о „похищенной спутниковой тарелке с произведением искусства“ и ведут расследование, но пока злоумышленников не нашли.