На радость отдыхающим: Турция разблокировала Instagram

В Турции разблокировали социальную сеть Instagram, сообщил в субботу, 10 августа, министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу в соцсети Х. По его словам, решение о снятии продолжавшейся девять дней блокировки было принято по итогам переговоров с представителями соцсети, пообещавшими удовлетворить требования турецких властей.

„С самого начала мы хотели, чтобы платформы социальных сетей уважали законы Турецкой Республики. В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа с 21.30“, - написал Уралоглу. Он уточнил, что представители Instagram согласились удовлетворить требования властей и „вместе работать над цензурой в отношении пользователей“, особенно в том, что касается нарушений в области „преступлений каталога“. К таким преступлениям в турецком законодательстве, как отмечает Reuters, относятся убийство, сексуализированное насилие, незаконный оборот наркотиков, жестокое обращение и пытки.

Доступ к Instagram в стране действительно был полностью восстановлен вечером 10 августа, сообщают СМИ.

Блокировка Instagram в Турции

Турция без официального объяснения причины заблокировала доступ к Instagram 2 августа. Турецкая газета Birgün в тот же день сообщила, что решение властей могло быть связано с блокировкой в соцсети соболезнования в связи с убийством в Тегеране главаря радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Руководитель управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил в соцсети Х действия Instagram, назвав их „попыткой цензурирования“ контента.

Instagram используют около 60 процентов турок

Принадлежащая технологической группе Meta соцсеть Instagram чрезвычайно популярна в Турции: по данным турецких СМИ, приблизительно 50 млн из 85 млн жителей страны имеют личный Instagram-аккаунт. Исходя из этих данных, Турция занимает пятое место в мире по количеству пользователей соцсети после Индии, США, Бразилии и Индонезии.

За последние годы турецкие власти уже несколько раз временно блокировали онлайн-сети, включая Facebook и Twitter, часто после терактов. Так, в период с апреля 2017 года по январь 2020 года онлайн-энциклопедия Wikipedia также была недоступна в Турции, поскольку в двух статьях говорилось о связях между правительством Анкары и экстремистскими организациями, напоминает агентство AFP.